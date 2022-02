Procès des attentats du 13-Novembre: plongée dans le Molenbeek des années 2013-2014

Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la Cour d’assises spéciale de Paris. Les audiences ont commencé en septembre et devraient se poursuivre jusqu’en juin. La Cour s’intéresse en ce moment à la radicalisation des accusés, et pour cela elle s'est replongée à Bruxelles, dans la période qui précède les attentats et leurs préparatifs directs.

Pour certains accusés la radicalisation ne fait aucun doute. D'autres au contraire ne présentent aucun signe d’adhésion présent ou passé aux thèses de l'EI, trois d'ailleurs comparaissent libres. Des profils de petits ou gros délinquants, qui aimaient la fête, les filles, le cannabis, mais embarqués par leur entourage amical ou familial dans une affaire dont on sent qu’elle les dépasse. Au-delà de leurs responsabilités individuelles, la Cour s’attache à comprendre ce qu’ils savaient vraiment du basculement de leurs copains, de leurs frères, de leurs cousins.

Quartier de Molenbeek à Bruxelles, un jour de marché, novembre 2015. REUTERS/Yves Herman

Et pour ça, il a fallu se replonger dans le Molenbeek de ces années-là… Un quartier populaire de Bruxelles devenu célèbre parce que plusieurs des terroristes du 13 novembre y ont grandi et que c’est dans des appartements et des cafés de Molenbeek que ces attaques se sont en partie préparées. Pour ça, la cour a bénéficié d’un témoignage précieux : celui d’ Olivier Vanderhaegen . Avec ses allures de Viking, il détonne dans la salle d'audience. Une longue barbe grisonnante qui déborde de son masque, de longs cheveux ramenés en crête sur son crâne, le « monsieur radicalisation » de la Belgique, comme il se présente lui-même, est venu apporter de la nuance.

Prise de conscience tardive des autorités belges

Il rappelle que 100 000 personnes vivent à Molenbeek et qu’il n’est pas question de jeter un voile de suspicion généralisée sur l’ensemble des habitants. Mais il raconte aussi cette période qui commence en 2012 où la guerre civile syrienne s’intensifie, Bachar el-Assad répond avec énormément de brutalités aux manifestations, la rébellion se fracture et le groupe État Islamique peu à peu s'impose. C’est à ce moment-là que de jeunes Européens commencent à se rendre en Syrie, dont beaucoup de jeunes de Molenbeek.

Rapporté à sa population, c'est la Belgique qui a fourni à l’EI le plus de combattants étrangers même s’il y a aussi eu beaucoup de Français. Olivier Vanderhaegen explique la relative indifférence au début des autorités belges : après tout Bachar el-Assad était l’ennemi numéro un, et même s’il ne le dit pas comme ça, certains responsables politiques, avec un certain cynisme, étaient plutôt contents de se débarrasser de jeunes à problèmes. C’est quand certains ont commencé à rentrer que les autorités se sont vraiment intéressées au sujet.

À ce moment-là, en 2014, Olivier Vanderhaegen prend la tête d’une mission de prévention du radicalisme violent. Il raconte qu’il a fallu apprendre sur le tas, créer des liens avec les services de police, la population. Il raconte ces mères de famille paniquées, qui craignaient presque autant de voir leurs gamins rejoindre le califat que de les envoyer en prison en venant le voir. Plusieurs des accusés ont aussi parlé de cette période où les jeunes partaient par grappes vers la Syrie. Abdellah Chouaa avait par exemple prévenu la police lorsqu’il a compris que l’un de ses petits frères avait tenté le voyage.

Fascination guerrière et morbide pour la propagande jihadiste

La cour s’intéresse aussi aux vidéos du groupe État Islamique consultées par les uns et les autres. On comprend très bien, au fil des auditions la fascination guerrière, morbide, qu'a pu exercer la propagande jihadiste. Les jeunes venaient aussi y chercher des nouvelles des copains du quartier, des petits frères, des cousins, partis en Syrie. Une population confrontée à un chômage massif entre 30 et 50 %, où le trafic de drogue apparaît comme une des rares perspectives d’ascension sociale pour des ados qui se sont construits avec un fonctionnement « tribal » et viriliste.

Une jeunesse, rappelle Olivier Vanderhaegen, d’autant plus perméable à une vision frelatée de l’islam que les familles ne jouent plus leur rôle de transmission des valeurs religieuses et qu’à Molenbeek, où l’on trouve une quarantaine de mosquées, seule une poignée d’imams parle français. À la barre, l’oncle d'Oussama Attar, commanditaire présumé du 13 novembre, a aussi rappelé que l’on parle d’une période située avant les attentats de masse. « À l’époque, on ne dénonçait pas, a-t-il simplement expliqué. Aujourd’hui on le ferait. » Il faut avoir tout cela en tête quand on cherche 6 ou 7 ans plus tard des signes de radicalisation. Qui adhérait vraiment, qui a fait preuve d'aveuglement ? C'est à la Cour qu'il conviendra de trancher.

