À Genève, rencontre entre une délégation de talibans et une ONG sur les normes humanitaires

Des émissaires talibans en Europe : l'image aurait été encore impossible l'an passé. Mais depuis la chute de Kaboul, l'été dernier, le nouveau régime afghan en quête de respectabilité multiplie les rencontres plus ou moins officielles sur le sol européen. Ses envoyés sont cette fois-ci à Genève, en Suisse.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Après Osloil, il y a deux semaines, des représentants du régime islamiste se trouvent donc à Genève, à l'invitation d'une ONG spécialisée dans le respect des normes humanitaires. Même si la politique n'est jamais bien loin.

Les discussions ont lieu à huis clos, toute la semaine, avec l'organisation de l'Appel de Genève, déjà présente en Afghanistan.

Officiellement, il s'agit d'avancer sur le respect des normes humanitaires et l’acheminement de l'aide vers les civils. Alain Délétroz, le directeur de l'Appel de Genève, espère des résultats concrets sur le terrain.

« Nous, cela fait des années que nous travaillons avec beaucoup de mouvements armés dans le monde et on essaye toujours d’entrer avec l’idée qu’on pourra les convaincre de faire des efforts et de faire des progrès, explique-t-il. Pour nous, les personnes qui sont arrivées à Genève sont des personnes qui ont été déléguées par le pouvoir en place à Kaboul et dont nous espérons qu’elles ont les moyens d’assurer que les normes humanitaires soient respectées en Afghanistan. »

Pas de légitimation du régime

L'aide internationale est totalement bloquée depuis la prise de pouvoir des islamistes. Les pays occidentaux veulent conditionner sa reprise au respect des droits humains par les talibans. En se rendant à Genève pour aborder ce sujet, les nouveaux maîtres de Kaboul espèrent donc donner le change et poursuivre leur opération respectabilité.

Des échanges avec des officiels du ministère suisse de la Défense sont d'ailleurs également au programme. Mais pas question, a prévenu Berne, de considérer la rencontre comme une légitimation du régime taliban.

