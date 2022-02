Royaume-Uni: face à la fronde, Boris Johnson remanie a minima son gouvernement

Il l’avait promis, en réponse au rapport sur les fêtes à Downing Street. Boris Johnson poursuit la réorganisation interne de son pouvoir. Il y a d’abord un mercato des conseillers en fin de semaine dernière et ce mardi, le Premier ministre britannique a annoncé un (petit) remaniement.

avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Un remaniement a minima, destiné à améliorer les relations avec les députés conservateurs tentés par la révolte après le Partygate, le scandale des fêtes à Downing Street. Quatre collaborateurs de Boris Johnson ont récemment démissionné.

A la Chambre des communes, c’est désormais un « johnsoniste » dur, Chris Heaton-Harris, qui est chargé la discipline du parti – c’est entre autres grâce à lui que le Premier ministre n’a pas subi de vote de défiance.

Autre changement, Mark Spencer devient chef de la majorité parlementaire, en remplacement du Brexiteur de toujours Jacob Rees-Mogg. Ce dernier prend le portefeuille des Opportunités liées au Brexit et de l’efficacité gouvernementale… Un nouvel intitulé, alors que l’aile droite du parti conservateur considère que le gouvernement ne « profite » pas assez du Brexit – et que l'exécutif est accusé de trop se focaliser trop sur les crises internes et pas assez sur les « vrais sujets » politiques : le coût de la vie et la santé.

Un remaniement critiqué par l’opposition et par certains Tories car jugé cosmétique, népotique et très masculin. Il est perçu également comme un affront à la déontologie : Mark Spencer est actuellement visé par une enquête, accusé d’islamophobie par une ancienne collaboratrice.

