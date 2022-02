Scandale Orpea: la situation est-elle la même en Allemagne ?

Le groupe visé par l'enquête "Les Fossoyeurs" est un géant du secteur en Europe. Il occupe une position de poids sur le marché des EHPAD allemands. AFP - ALAIN JOCARD

Texte par : Pascal Thibaut Suivre 3 mn

La publication du livre-enquête « Les Fossoyeurs » qui dénonce les maltraitances dans les Ehpad du groupe Orpea en France continue de susciter des débats. Des conséquences juridiques et politiques sont envisagées. L’entreprise est un géant dans le secteur, le numéro un en Europe avec plus de 100 000 lits et plus d’un millier d’établissements. L’Allemagne, le plus grand pays européen, est un marché de poids pour Orpea.