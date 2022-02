Au Royaume-Uni, l'ancien Premier ministre John Major tâcle Boris Johnson

John Major est le second ancien Premier ministre conservateur à attaquer Boris Johnson. Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS

L’ancien Premier ministre britannique John Major a délivré une conférence jeudi 10 février, intitulée « In democracy we trust ? », « En la démocratie nous croyons ? ». Le conservateur, au pouvoir dans les années 1990 avant l'arrivée de Tony blair, s'exprime rarement. Et là, il n’est pas tendre avec son successeur Boris Johnson.