À la Une: en Bosnie-Herzégovine, «l’idée délirante» d’une sécession de la Republika Srpska

Qui a intérêt à agiter le spectre de la sécession de la Republika Srpska, l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine en pleine dérive autoritaire ? Pourquoi les politiciens corrompus et les médias jouent-ils sur la hantise d’une nouvelle guerre ? Les citoyens sont-ils prêts à défendre l’intégrité du pays ? Jeudi, l’Assemblée nationale de la Republika Srpska a adopté deux projets de lois controversés continuant ainsi d’avancer sur la voie sécessionniste.

Cinq mille Albanais vivent dans la région d’Odessa, dans l’ouest de l’Ukraine. C’est à travers les médias qu’ils suivent la montée des tensions dans le pays. S’ils se tiennent prêts à toute éventualité, ils affirment pourtant « ne pas pas avoir peur la guerre ». Au même moment, dans les Balkans, des vétérans de guerre se battent ensemble pour la paix. Le Centre pour l’action non-violente regroupe des anciens combattants de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Serbie qui luttent contre les discours nationalistes et pour la réconciliation des peuples.

La course à la présidentielle s'accélère en Serbie

En Serbie, à l’approche des élections d’avril, quels sont les candidats pour s’opposer au tout-puissant président Aleksandar Vučić ? Le général Zdravko Ponoš, conservateur et atlantiste convaincu, veut porter les couleurs de l’opposition, mais l’ancien président Boris Tadić est aussi tenté de se lancer dans la course. Quant à la coalition de gauche écologiste Moramo, elle ne présentera pas de candidat à la présidentielle. La Slovénie se prépare elle aussi à des élections en avril. Un nouvel « homme providentiel » caracole en tête des sondages : l’homme d’affaires Robert Golob qui veut faire une politique « un peu de gauche, un peu de droite ».

En Grèce, le gouvernement Mitsotakis s’attaque à la liberté de la presse. Deux journalistes sont poursuivis en justice, accusés de participer à un « complot » visant à nuire à de hauts responsables du parti conservateur grec. Leur « crime » ? Avoir révélé deux affaires majeures des années 2010, le scandale Novartis et la « liste Lagarde »...

Levée des barrières commerciales au Kosovo et en Albanie

Comment survivre en temps d’inflation au Kosovo ? Alors que la population peine déjà à joindre les deux bouts, les prix des produits de première nécessité augmentent chaque jour et la situation pourrait encore se détériorer avec la hausse attendue des tarifs de l’électricité. Pendant ce temps, le Kosovo et l’Albanie ont prévu de lever les barrières commerciales. Une annonce qui réjouit les entreprises. Pourtant, sur le terrain, rien ne change encore...

Toujours au Kosovo, les projets de rénovation de la maison de l’ancien collaborateur des nazis Xhafer Deva, à Mitrovica, pour en faire un centre culturel, ont suscité une vague d’indignation à travers le monde. Le PNUD et l’Union européenne, qui finançaient le projet, se sont retirés. En Serbie enfin, des ONG écologistes ont porté plainte contre la Banque européenne d’investissement, après que la construction de deux mini-centrales hydroélectriques, financées par la BEI, a engendré des « dégâts conséquents » sur les rivières de Rzav et Ribnica, dans l’ouest du pays.

Alors que le sommet « One Ocean » s’est tenu à Brest du 9 au 11 février, les pêcheurs de l’Adriatique observent des changements dramatiques dans la biodiversité de la mer : de plus en plus d’espèces tropicales envahissantes font leur apparition, alors que d’autres, présentes depuis des milliers d’années, disparaissent peu à peu.

