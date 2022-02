Crise ukrainienne: des manoeuvres militaires russes en mer Noire verrouillent les ports

La frégate russe «Admiral Essen» manoeuvre en mer Noire, le 26 janvier 2022. via REUTERS - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Les discussions diplomatiques restent au point mort entre l’Ukraine et la Russie, après une rencontre ce jeudi à Berlin des conseillers présidentiels ukrainien, russe, français et allemand, dans le cadre du format Normandie. Le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, a déclaré la nuit dernière que les négociations n’avaient abouti à aucun progrès, mais que les parties seraient amenées à se revoir dans les semaines à venir. Pendant ce temps, la pression militaire ne se relâche pas aux frontières ukrainiennes, et cette fois sur le flanc sud, dans les eaux de la mer Noire, où les forces navales russes commencent des exercices militaires.