Crise ukrainienne : Scholz réaffirme le soutien de Berlin aux pays baltes

Le chancelier allemand Olaf Scholz (au centre) a reçu les dirigeants des trois pays baltes à Berlin, ce jeudi 10 février. Christophe Gateau/dpa-Pool/dpa - POOL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après sa visite lundi auprès du président américain Biden à Washington et avant un déplacement en début de semaine prochaine à Kiev et à Moscou, Olaf Scholz, fidèle à la tradition allemande, discute avec les pays d’Europe orientale. Après avoir reçu le président polonais Duda et Emmanuel Macron mardi, le chancelier recevait jeudi soir les dirigeants des trois pays baltes.