Au Donbass, la lassitude des habitants de Donetsk après des années de conflit

Pour beaucoup de chefs d'État européens, la mèche d'un conflit majeur pourrait s'allumer sur le terrain du Donbass, notamment dans la République autoproclamée de Donetsk. Si les habitants se disent lassés par des années de conflit, les chefs séparatistes eux, souvent décrits comme pilotés militairement par la Russie, restent absorbés par la question de la guerre.

Publicité Lire la suite

La première chose que l'on voit quand on passe le très surveillé poste-frontière de la Russie vers la République auto-proclamée, ce sont des longues files d'attente. Sacs, paquets, colis... Nombreux sont les habitants chargés de tous les produits qu'on ne trouve pas dans ce territoire.

Il n'y a pas de grands groupes internationaux dans le Donbass : pour se fournir en vêtements ou produits de consommation courante, il faut donc aller essentiellement en Russie. Il n'y a pas de banque non plus, il faut très souvent payer en liquide et l'on trouve un seul opérateur téléphonique qui est local. Le niveau de vie s'en ressent et la vie quotidienne se déroule sous le poids de ce conflit.

►À écouter : L'Europe face au spectre de la guerre

Sauf le week-end, Donetsk vit sous couvre-feu depuis désormais huit ans. À 23 heures tout ferme et la ville est plongée dans le noir. Même si la ligne de front est décrite comme relativement calme en ce moment, les tirs d'artillerie continuent à résonner dès qu'on s'en approche à quelques kilomètres. De nombreuses maisons sont encore détruites et inhabitées dans cette zone ; les autorités tentent bien de maintenir les apparences mais ici on dit surtout vouloir une vie normale.

Citoyens d'un pays qui n'existe pas

Ils voudraient un statut, des diplômes reconnus, un passeport qui permet de voyager... Pour les habitants de Donetsk et de sa région, être le citoyen d un pays qui n'existe pas est difficile. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre un passeport russe, 400 000 selon les dernières estimations. Quelques voix à Moscou sont même allées en janvier jusqu'à proposer un rattachement à la Russie.

Ce n'est pas l'agenda du Kremlin et le chef séparatiste Denis Pushilin le sait bien : « C’est une question complexe, vraiment pas simple et une décision ne peut être prise par la Russie qu'en tenant compte de tous les aspects de la situation géopolitique. », éludait-il lors d'une conférence de presse jeudi à Donetsk.

Le dirigeant de la République autoproclamée se montre en revanche bien plus direct quand il s'agit d'une aide militaire. Elle a été évoquée par plusieurs cadres du parti au pouvoir au Parlement russe.

« Quand on voit combien d'armes entrent maintenant sur le territoire de l'Ukraine, honnêtement, ça ne serait pas superflu, affirme-t-il. Cela permettrait de rééquilibrer la situation, de soutenir les Républiques depuis la Russie. »

Pas de plan de mobilisation générale de la population en vue insiste en revanche le dirigeant. La population qui continue à vivre, chaque jour, au milieu des tirs d'artillerie qui résonnent au loin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne