Hongrie: Viktor Orban lance sa campagne pour les législatives

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban alors qu'il prononce son discours annuel sur l'état de la nation à Budapest, le 12 février 2022. On peut lire: «Allons de l'avant, pas en arrière !».

Les Hongrois se rendront aux urnes le 3 avril pour élire un nouveau Parlement. Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, au pouvoir depuis 12 ans, a lancé officiellement sa campagne samedi en prononçant son « discours sur l’état de la nation ».

Publicité Lire la suite

Avec notre corrrespondante à Budapest, Florence La Bruyère

C’est un Viktor Orban sûr de lui qui entre en campagne électorale. Dans son traditionnel discours de début d’année, le Premier ministre s’est posé en homme d’expérience sur lequel on peut compter. « J’ai passé 16 ans dans l’opposition et 16 ans au gouvernement. J’ai cinq enfants et cinq petits-enfants. Je crois que maintenant tout le monde sait qui je suis », a-t-il déclaré.

Si la gauche manipulée par Bruxelles revient au pouvoir, ce sera la catastrophe, prévient le Premier ministre qui rappelle les cadeaux qu’il a faits aux Hongrois : un treizième mois pour les retraités, le gel du prix de l’essence, un salaire minimum en hausse de 20%.

En tête dans les sondages

Et dire que les députés d’opposition ont refusé de voter ces mesures. « Ils n’ont pas voté non plus la suppression de l’impôt pour les moins de 25 ans. Moi, j’espère que les électeurs ne voteront pas pour eux », lance Viktor Orban.

La stabilité économique promise par le gouvernement, séduit les électeurs. À un mois et demi du scrutin, le parti au pouvoir est en tête dans les sondages. « Dans 50 jours, vous pourrez compter sur la droite », assure Viktor Orban, plus confiant que jamais. Le scrutin s’annonce toutefois serré pour le chef de la droite hongroise qui fait face pour la première fois à un front uni de l’opposition.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne