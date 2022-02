La Norvège supprime ses dernières restrictions anti-Covid-19

Malgré une flambée du variant Omicron, la Norvège est venue samedi s'ajouter à la liste des pays qui lèvent leurs restrictions sanitaires. Fini le masque et la distanciation physique.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

« C’est le jour que nous attendions tous, maintenant c’est le moment. » Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre n’a pas caché sa satisfaction lorsqu’il a annoncé ce samedi 12 février la fin complète des restrictions anti-Covid-19 après la levée de premières mesures au début du mois.

Le port du masque est donc aboli ainsi que la règle des « un mètre » de distanciation. Les tests sont réservés aux personnes avec des symptômes. L'obligation d'isolement pendant quatre jours après un test positif a été rétrogradée à une simple recommandation, Et les écoliers, qui doivent rester chez eux s’ils sont malades, pourront retourner en classe après une journée sans fièvre.

La Norvège avait déjà supprimé au début du mois la plupart des autres restrictions liées au Covid-19, comme le télétravail ou la limitation de la taille des rassemblements.

Un variant moins mortel et une population très vaccinée

Le chef du gouvernement a toutefois souligné que « la pandémie n'était pas terminée », et a conseillé aux personnes non vaccinées et aux personnes à risque de continuer à observer la distanciation sociale et de porter des masques lorsque la distanciation n'est pas possible. La Norvège, qui a imposé à sa population plusieurs périodes de semi-confinement durant cette pandémie, affiche l’un des meilleurs bilans des pays nordiques avec moins de 1 500 morts du Covid-19.

Pourtant, le pays n'a pas encore atteint le pic des contaminations liées au variant Omicron et le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 a augmenté de 40% au cours de la semaine écoulée. Mais en prenant cette décision, elle rejoint ses voisins car la levée des restrictions a aussi été décidée, mercredi 9 février, en Suède et la semaine dernière au Danemark. Trois pays qui ont fait ce choix en invoquant les mêmes raisons : la variante Omicron s’avère beaucoup moins létale que les autres et la population est maintenant largement vaccinée.

