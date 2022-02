LGBT+ : En Suède, une enseignante licenciée pour avoir refusé d'employer le pronom neutre

Faut-il appeler les enfants transgenre, ou qui ne se considèrent ni garçons ni filles, avec un pronom particulier ? La Suède vient de trancher en condamnant un enseignant qui n’a pas voulu se plier à la demande d’un de ses élèves et de ses parents. La décision a suscité de nombreux commentaires dans le royaume nordique.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Saga a obtenu gain de cause. Ce jeune transgenre ainsi que ses parents et ses camarades de classe demandaient depuis huit mois à une de ses professeurs de le désigner en utilisant « hen », un nouveau pronom ni masculin, ni féminin, et qui est entré en 2015 dans le dictionnaire de l’Académie suédoise.

Hen n’est pas très utilisé en Suède, mais pour Saga, être désigné ainsi est une aide psychologique quand on ne se sent pas sûr de soi et que l’on a des problèmes avec son corps.

L’enseignante, pour sa part, a justifié son refus en mettant en avant sa foi chrétienne et en affirmant défendre « une langue sans idéologie » à l'école.

Saisi de cette affaire, le médiateur suédois de la lutte contre les discriminations a jugé qu’il s’agissait d’une forme grave de harcèlement.

L’établissement scolaire, qui n’a pas agi assez vite, va devoir verser une indemnité de 15 000 euros à l’adolescent.e, ce qui est une première en Suède. L’enseignante, pour sa part, a été licenciée.

