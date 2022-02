Prix de l'énergie: face à la précarité amplifiée par l'inflation, l'Irlande annonce des aides

Alors qu’un nouveau sondage révèle que le nombre de personnes en situation de précarité a doublé depuis la pandémie, passant de 9% à 18%, le gouvernement irlandais vient d’annoncer une série d'aides pour soulager les ménages. Des ristournes sur l’électricité, l’essence ou les transports pour un total de 500 millions d'euros. Mais le gouvernement a reconnu que cela ne suffirait pas aux plus précaires.

Avec notre correspondante à Dublin, Laura Taouchanov

Ce passage à la pompe est toujours un moment redouté par Troy, un chauffeur de taxi. Avec 150 km parcourus chaque jour, un forfait carburant de 125 euros ne lui changera pas grand-chose sur l’année. « Je me lève le matin pour ma journée de travail et je prie pour le meilleur. J’essaie de pas trop y penser, témoigne-t-il. Ça a tellement augmenté, de 20 centimes, peut-être plus, mais c’est comme ça. »

Comme deux millions de foyers, Jone va recevoir 200 euros pour l’électricité. Mais cela ne suffira pas : l'inflation est trop grande là aussi, ses efforts pour couper le chauffage ne se ressentent pas du tout sur sa facture. « Je viens de recevoir ma facture, rapporte-t-il. Si vous consommez moins, ils vous factureront. Même si vous n'utilisez rien du tout, ils vous factureront. Je ne crois pas que ça va aider de donner 200 euros à tout le monde et ils auraient dû donner aux plus précaires car il y a des gens qui peuvent payer. »

Augmentations supérieures à la moyenne européenne

Mais le gouvernement en fait déjà beaucoup, notamment avec la baisse des titres de transports de 20%, estime Jackie qui prend le bus tous les jours. « Les gens veulent tout le temps être maternés par le gouvernement. Ils se plaignent constamment mais on n'est pas le seul pays à souffrir de l’inflation ! » relativise-t-il.

En Irlande, l’inflation des prix de l’électricité, du chauffage ou de l’essence dépassent largement les moyennes européennes.

