Allemagne: réélu président, Frank-Walter Steinmeier hausse le ton vis-à-vis de la Russie

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a été réélu ce dimanche sans surprise pour un nouveau mandat de cinq ans. Dans son discours après sa réélection, le chef de l'État a dénoncé clairement la « responsabilité » de Moscou dans la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« J'en appelle au président Poutine. Desserrez le nœud coulant autour du cou de l'Ukraine et cherchez avec nous une solution pour sauvegarder la paix en Europe. Le danger d'un conflit militaire, d'une guerre dans l'est du continent nous menace. La Russie en porte la responsabilité. »

L’ancien ministre des Affaires étrangères d’Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier, était aux affaires lors de l’annexion de la Crimée par la Russie et avait ensuite inlassablement travaillé sur ce dossier sensible. Familier des déclarations prudentes, Frank-Walter Steinmeier a eu des mots on ne peut plus clairs ce dimanche à l’encontre de Moscou.

Des mots clairs face au flou de Scholz

Juste après sa réélection comme président de la République fédérale d’Allemagne, il a tenu un discours combattif pour défendre les valeurs démocratiques. Il a assuré l’Ukraine et les autres pays d’Europe de l’Est de la solidarité de l'Allemagne et de la communauté internationale rappelant que sans l’Otan et l’Union européenne, la réunification de son pays n’aurait pas été possible.

Frank-Walter Steinmeier s’adressait devant l’assemblée qui venait de le réélire à une très large majorité. Angela Merkel et son successeur Olaf Scholz étaient assis au premier rang. Le discours du président réélu tranche avec celui du chancelier, attendu à Kiev puis à Moscou, qui s’est vu reprocher son flou dans la crise actuelle.

Frank-Walter Steinmeier a recueilli ce dimanche près des trois quarts des voix. Le social-démocrate était soutenu par une large majorité au sein de l'assemblée parlementaire organisée pour ce scrutin. Les partis de l'actuelle coalition – SPD, Verts et libéraux – soutenaient sa réélection comme les chrétiens-démocrates.

