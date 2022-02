Crise ukrainienne: Olaf Scholz à son tour en mission diplomatique

Le ballet diplomatique pour tenter de trouver une solution dans la crise russo-ukrainienne se poursuit ce lundi avec une visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Kiev, qui rencontrera ensuite Vladimir Poutine à Moscou.

Publicité Lire la suite

La mission de la dernière chance pour Olaf Scholz ? Le gouvernement allemand refuse de commenter les informations américaines selon lesquelles Vladimir Poutine pourrait lancer une offensive contre l’Ukraine mercredi au lendemain de la visite du chancelier allemand. Mais Berlin le reconnaît : « Nos inquiétudes ont augmenté, la situation est critique, très dangereuse ». L’Allemagne a demandé samedi à ses ressortissants de quitter l’Ukraine, rappelle notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut.

Il y a une semaine, le président français Emmanuel Macron s'était rendu à Moscou avant d'aller à Kiev. Le chancelier fera quant à lui l'inverse. Dans la capitale ukrainienne, Olaf Scholz ne satisfera pas les demandes de livraisons d’armes, mais Berlin pourrait augmenter son soutien économique, le deuxième d’une puissance étrangère depuis 2014 derrière les États-Unis.

► À lire aussi : Crise ukrainienne: «Une tentative de redéfinition de l’ordre international»

Berlin n’attend pas de tournant lors de la visite d’Olaf Scholz à Moscou mardi. Le chancelier a répété ce dimanche qu’une agression russe déboucherait sur des sanctions dures contre Moscou. Le président Frank-Walter Steinmeier, fraîchement réélu, qui a dû gérer comme ministre des Affaires étrangères les conséquences de l’annexion de la Crimée a quant à lui été très clair : « Une guerre menace l’Europe. La Russie en porte la responsabilité. » Une déclaration qui tranche avec celles plus prudentes et souvent critiquées d’Olaf Scholz.

« Un parfum de Munich dans l'air »

Cette tournée du chancelier allemand débute alors que la tension est à son comble, avec 130 000 militaires russes massés à la frontière ukrainienne qui mènent des manœuvres tous azimuts, et malgré une intense activité diplomatique. Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a ainsi jugé qu’il y avait « un parfum de Munich dans l’air », en référence à l’accord de 1938 avec l’Allemagne nazie qui n’a pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.

Dans un entretien téléphonique dimanche soir, Joe Biden et son homologue Volodymyr Zelensky ont convenu de poursuivre « diplomatie » et « dissuasion » face à Moscou. Le président ukrainien a également invité le locataire de la Maison Blanche à venir à Kiev. « Je suis convaincu que votre visite à Kiev dans les prochains jours (...) serait un signal fort et contribuerait à stabiliser la situation », a-t-il déclaré.

Washington n'a de son côté fait aucune référence à cette invitation dans son compte rendu de la conversation, durant laquelle Joe Biden a de nouveau promis une réponse « rapide et résolue » des États-Unis, en coordination avec leurs alliés, en cas d'attaque russe.

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne