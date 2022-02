Drôle de guerre dans le sud de la Russie et au Donbass

Activité diplomatique particulièrement intense ce week-end. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié de « spéculations provocatrices » les accusations contre la Russie quant à une invasion imminente de l'Ukraine, lors d'un entretien avec son homologue, Emmanuel Macron, le samedi 12 février, selon un communiqué du Kremlin. Le Kremlin considère en outre que ces accusations créent « les conditions préalables à de possibles actions agressives des forces ukrainiennes dans le Donbass », région de l'est de l'Ukraine où la Russie soutient depuis huit ans des séparatistes armés. Dans le sud de la Russie et dans le Donbass, règne un calme précaire dans une tension palpable;

Sur la route russe qui longe la mer d'Azov, il y a beaucoup de camions de transport militaire, sans bâches, très visibles. Des exercices militaires ont commencé il y a quelques jours ; au détour d un virage, enfoncés dans la boue d'un chemin forestier, une poignée de tanks : « Regardez ça, dit le chauffeur de taxi, ceux là c'est vraiment du sérieux ». Cet homme qui fait régulièrement le trajet entre la Russie et le Donbass sait de quoi il parle, lui qui a fuit la guerre de 2014 avant de revenir sur ses terres natales à Donetsk.

À portée de tir des snipers

Dans la capitale de cette République autoproclamée, elles sont encore nombreuses les fenêtres remplacées par des cartons : pas la peine de réparer, elles sont à portée de tir des snipers. Éclat d'obus jusque sur les murs des immeubles du centre-ville, quartiers presque vides près de la ligne de front ; le conflit est partout. Après sa phase violente il y a huit ans, voilà ce drôle de climat aujourd'hui avec le spectre d un retour à un conflit ouvert.

Les traumatismes remontent vite

Quelques uns appelent de leurs vœux une confrontation : « Peu importe comment disent-il mais il faut sortir de cette situation ». Mais le plus souvent, les traumatismes remontent très vite à la surface : les bombardements, la mort qui rôde... « Je ne veux pas que ça recommence » est la phrase qui revient le plus souvent. « À chaque déclaration menaçante, j'ai peur, avoue un autre, j'essaie de vivre et de ne pas y penser, mais c'est difficile ».

