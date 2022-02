Espagne: après une élection régionale, la droite doit compter sur l’extrême-droite pour gouverner

Victoire nette des droites lors des législatives régionales anticipées de Castille-et-Léon, la plus étendue des 17 régions espagnoles avec 18 % du territoire espagnole, mais une population moindre, touchée par le vieillissement. L’avance du Parti populaire, qui renouvelle son mandat, est courte sur les socialistes : 31 sièges face à 28. La droite devra compter sur le parti d’extrême-droite Vox pour gouverner, les deux comptant 44 sièges, soit trois de plus que la majorité absolue.

La droite conservatrice va devoir compter avec l’extrême droite pour gouverner en Castille-et-Léon et dans sa capitale, Valladolid. Alfonso Mañueco, le tenant, est parvenu à arriver en tête, mais de façon trop juste. Et il va très certainement devoir inclure dans son exécutif les ultras de Vox, qui avec 13 sièges, font un très bon résultat et deviennent la troisième force parlementaire.

C’est un revers pour la droite régionale qui voulait absolument gouverner en solitaire et ne pas dépendre d’un parti politique qu’elle juge infréquentable. C’est donc un cadeau empoisonné par Alfonso Mañueco, qui a coup sûr va devoir composer le premier gouvernement de coalition droite-extrême-droite en Espagne.

Le scénario est également une gifle pour le leader national conservateur Pablo Casado, qui défend becs et ongles sa volonté de ne pas se « salir les mains » avec l’extrême-droite.

En Castille-et-León, il faut voir dans l’essor spectaculaire de Vox un vote protestataire dans une région qui se sent de plus en plus délaissée par les grandes métropoles comme Madrid ou Barcelone.

