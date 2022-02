L'Italie durement touchée par la hausse exponentielle des prix de l'énergie

L'Italie se distingue de ses partenaires européens par ses importations massives de pétrole et de gaz naturel qui est utilisé pour produire 42% de son énergie électrique. Et bien que la péninsule soit une bonne élève de l'Europe en termes d'énergies renouvelables, celles-ci sont totalement insuffisantes pour la mettre à l'abri d'une crise économique dont les conséquences pourraient être plus graves que celles de la pandémie de Covid-19.

De notre correspondante à Rome,

Pour mieux comprendre pourquoi l'Italie souffre particulièrement de l'envolée des factures d'énergie, il faut rappeler qu'elle n'utilise plus ses centrales nucléaires depuis trois décennies. En effet, les Italiens ont décidé, par référendum d'initiative populaire, d'abandonner le nucléaire en 1987, un an après le désastre de Tchernobyl qui les a profondément marqués. Puis un autre référendum, après l'accident de Fukushima, en 2011, a confirmé leur rejet de l'atome.

Aujourd'hui, les principaux fournisseurs de gaz, qui représente 42% de la consommation d'énergie primaire en Italie sont la Russie: 46%, l'Algérie: 22% et la Norvège: 11 %. Mais, compte tenu du contexte géopolitique actuel, si Moscou décidait de couper le robinet, la péninsule serait privée pratiquement de la moitié de ses besoins.

Une facture énergétique salée pour l'industrie

Concrètement, l'augmentation des prix des matières premières comme le gaz et les combustibles dérivant du pétrole représente une hausse des factures d'énergie pour l'industrie qui devrait atteindre 37 milliards d'euros en 2022 contre 8 milliards en 2021, selon la Confindustria, le Medef italien.

Pour les familles, aussi, l'addition sera salée. Elles débourseront au moins 1 000 euros de plus, cette année, pour le gaz et l'électricité. Quant aux carburants, l'exemple le plus parlant est celui des sociétés de transport routier. En quelques mois, le prix d'un plein pour un poids-lourd a bondi de 300 à 1 200 euros. Or en Italie, le fret routier représente 83% de l'ensemble du transport des marchandises.

Jusqu'à 7 milliards d'euros d'aides prévues

L'État a déjà débloqué près de 4 milliards d'euros pour suspendre ou réduire des taxes et charges, liées aux factures de gaz et d'électricité. Mais pour mieux soutenir les entreprises, les collectivités locales et les familles, le gouvernement prévoit de nouvelles aides qui pourraient atteindre 7 milliards d'euros. Par ailleurs, le débat politique sur l'énergie nucléaire est timidement relancé. Mais le nucléaire reste un sujet tabou pour 67% de la population.

