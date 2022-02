Le gouvernement britannique prévoit la construction de deux ports francs en Écosse

Le gouvernement britannique promet plus de 60 millions d’euros pour la création de deux ports francs, en Écosse, dont la localisation précise n’est pas encore connue.

Le Royaume-Uni continue d’essayer de récolter les bénéfices du Brexit. Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement britannique a annoncé, lundi 14 février, la création de deux ports francs en Écosse.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Le gouvernement britannique promet plus de 60 millions d’euros pour la création de deux ports francs, en Écosse, dont la localisation précise n’est pas encore connue. Les ports francs, ce sont ces zones situées à proximité d’un aéroport, d’un hub routier ou d’un port naval qui bénéficient d’une fiscalité avantageuse et d’incitations à l’investissement. Leur création a été rendue possible par la sortie britannique de l’Union européenne. Huit ports francs sont déjà prévus en Angleterre.

Des garanties

Le gouvernement écossais s’opposait à la création de ces deux ports francs, considérés comme des outils d’évasion fiscale et de moins-disance sociale. Après plusieurs mois de lutte, Holyrood a obtenu des garanties : il s’agira de zones à basses émissions avec un objectif de net zéro en 2045, des bénéfices tangibles pour les communautés locales et des protections du droit du travail. Les Verts, pourtant partenaires de coalition, ont dénoncé un écoblanchiment ou « greenwashing ».

Les zones entrent dans la stratégie gouvernementale de nivellement par le haut, pour « revitaliser » certaines zones excentrées. Les appels d’offre seront lancés le mois prochain et les deux ports francs écossais devraient ouvrir en 2023.

