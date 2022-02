«Les convois de la liberté» convergent maintenant vers Bruxelles

Après Paris, des centaines de véhicules participant aux convois anti-passe vaccinal, dont beaucoup venus de France, se préparaient, lundi 14 février, à se diriger vers Bruxelles, malgré l'interdiction de manifester dans la capitale belge où se trouvent les institutions européennes.

« Les convois de la liberté » sont attendus ce lundi 14 février à Bruxelles. Ces citoyens venus de différents pays d’Europe entendent protester contre le passe vaccinal, les restrictions sanitaires dues au Covid-19 et ils ont parfois d’autres revendications plus sociales.

Les autorités belges attendaient des véhicules en provenance d’Allemagne et surtout de France et des Pays-Bas, les deux pays où la mobilisation a vraiment atteint une ampleur certaine. Les véhicules du convoi ont commencé à arriver dans la région de Bruxelles en début de soirée dimanche. Ils se sont efforcés une fois la nuit tombée de passer la frontière par petits groupes pour converger vers le quartier européen de Bruxelles. L’objectif initial était d’y converger pour le 7 février mais la date a été décalée d’une semaine dans l’espoir de permettre à des convois venant des quatre coins de l’Europe de s’y rassembler.

« Bruxelles, c’est là où il y a toutes les grosses têtes, où il y a tout ce qui peut faire en sorte que cette situation s’arrange »

Une dizaine de voitures et de camping-cars sont stationnés sur un grand parking à l’extérieur du centre-ville de Bruxelles. La police belge est là pour contrôler les allers et venues, rapporte notre envoyée spéciale, Murielle Paradon. Il y a surtout des Français venus de tout l’Hexagone, comme Nolwenn, étudiante. Elle vient de passer plusieurs nuits dans sa voiture pour être à Bruxelles ce lundi. « On est parti mercredi matin de Bayonne et on a suivi le "convoi de la liberté" jusqu’ici avec les autres, tous unis, toujours présents, toujours là contre les restrictions sanitaires », explique la jeune femme.

Les forces de police belges devant un bâtiment des institutions européennes, le 14 février 2022. © REUTERS/Yves Herman

Pourquoi Bruxelles ? « Parce que c’est là où il y a toutes les grosses têtes, où il y a tout ce qui peut faire en sorte que cette situation s’arrange, développe-t-elle. Qu’on nous rende notre liberté ! »

Les véhicules dirigés vers un parking hors de Bruxelles

Dès jeudi, les autorités avaient prévenu que le convoi pour la liberté n’aurait pas d’autorisation de rassemblement dans la capitale belge. Le dispositif prévu est une sorte d’entonnoir qui aboutit dans le nord de Bruxelles au parc d’exposition du Heysel, très précisément sur le parking C. Il compte dix mille places de stationnement et une manifestation statique y est autorisée. Quelques voitures et camping-cars y ont été escortés par la police fédérale belge. Ceux qui veulent éviter de se retrouver ainsi encadrés se sont regroupés ailleurs pour passer la nuit, par exemple près de la Louvière dans le Hainaut belge, au sud de Bruxelles.

La Belgique avait fait distribuer avant les frontières des dépliants pour détailler aux véhicules du convoi le dispositif de contrôle policier. Un dispositif qui n’a pas été suffisamment dissuasif malgré des contrôles aux frontières et sur les routes ainsi que des souricières en place depuis l’après-midi aux entrées de Bruxelles.

Denis a 58 ans et vient d’Alsace. Il s’affaire dans sa camionnette pour préparer du café aux autres manifestants. Ouvrier de père en fils, il vient à Bruxelles pour défendre le pouvoir d’achat. « Je suis ouvrier, mes parents sont ouvriers et puis voilà, c'est la tradition, il faut qu’on se batte, qu’on défende nos droits ! Témoigne-t-il. Je ne suis pas seulement là parce que je ne suis pas vacciné, mais aussi parce qu'il y a le coût du gazole qui augmente, le coût de la vie, etc. »

Ces premiers manifestants espèrent être rejoints par des citoyens venus de toute l’Europe. Leur intention : sortir du parking où la police les a emmenés pour marcher vers le centre-ville de Bruxelles où siège le Conseil européen.

