Les «convois de la liberté» manifestent dans le centre de Bruxelles à pied

Les « convois de la liberté » entendaient faire comme au Canada et ailleurs : bloquer la circulation dans la capitale belge. Mais les autorités avaient interdit les convois motorisés, alors plusieurs centaines de personnes, venues de différents pays européens, ont défilé à pied.

Avec notre envoyée spéciale à Bruxelles, Murielle Paradon

Un hélicoptère survole le cortège sous une pluie battante. Sur la route, quelques centaines de manifestants sont repoussés par des policiers qui les empêchent d’approcher des bâtiments de la Commission européenne.

Dans le défilé, une majorité de Français, comme Lilian, un peu excédé par ce dispositif musclé. « Eux, ils ne nous font même pas peur. On n'est pas agressifs, on n'est pas des punks, on n'est pas là pour casser ni pour faire les black blocs. On est là parce qu'on revendique le droit d'être libre et ça fait partie quand même de la démocratie d'être libre et de manifester en même temps. »

Ils manifestent contre les règles sanitaires qu’on leur impose, mais refusent la vaccination. Certains frôlent avec des thèses complotistes et se disent rejetés.

Partager les mêmes idées

Adam, est heureux de trouver dans ce convoi européen des personnes qui partagent les mêmes idées que lui. « Moi, ça fait deux ans que je ne peux pas parler avec personne d'aucun sujet et là, en deux minutes, avec tous les gens que j'ai rencontrés depuis quatre jours, on peut discuter de tous les sujets sans tabous, sans avoir peur de se demander "est-ce que je vais être jugé ou pas". Les gens ont l'air d'avoir retrouvé une humanité. On a l'impression que c'est la famille. Et là, on est tous repartis pour des années de résistance, parce que c'est ça en fait. »

Le mouvement assez hétéroclite et imprévisible pourrait se poursuivre dans les prochaines semaines

