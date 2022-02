Les grandes banques européennes continuent de financer massivement les énergies fossiles

Les banques européennes Barclays, HSBC, BNP Paris et d'autres continuent à financer le secteur des énergies fossiles, d'après le rapport de l'ONG ShareAction.

25 des principales banques européennes ont fourni 55 milliards de dollars à des entreprises qui développent la production de pétrole et de gaz en 2021. C'est le constat de l'ONG ShareAction qui précise que ces banques affichent pourtant des objectifs de neutralité carbone. Un chiffre en baisse par rapport aux deux dernières années.

Ces 55 milliards de dollars prêtés par ces banques à 50 entreprises ayant de grands projets de développement pétroliers et gaziers représentent une chute de près de moitié par rapport 2020. Cela marque aussi une baisse importante par rapport aux 83 milliards de dollars de 2019. Mais ces financements restent plus importants qu'en 2018 et 2017.

Ils détonnent aussi avec l'appel de l'Agence internationale de l'énergie. En mai, l'AIE a demandé d'arrêter d'investir dans de nouveaux gisements de pétrole et de gaz pour pouvoir respecter l'Accord de Paris sur le climat.

Parmi les banques étudiées, seules trois - Commerzbank, Crédit Mutuel et La Banque postale - ont commencé à restreindre leurs financements aux entreprises développant la production de pétrole et de gaz...

Au contraire, les Britanniques HSBC, Barclays et la Française BNP Paribas forment le trio de tête des établissements européens qui financent le plus cette expansion.

En réaction, HSBC a pourtant assuré travailler avec ses clients sur la transition énergétique et publiera un document la semaine prochaine. Barclays dit tabler sur une réduction absolue de 15% des émissions financées par ses clients du secteur de l'énergie d'ici 2025.

