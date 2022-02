Présidence française de l'UE: quelles ambitions pour l'Europe de l'espace?

Une réunion dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne sur le domaine spatial se tient ce mercredi à Toulouse. Emmanuel Macron doit y prononcer un discours ayant pour thème principal la souveraineté européenne.

L'Europe est un acteur majeur du domaine spatial. Ses ambitions restent cependant moindres que celles des États-Unis, de la Chine, voire de la Russie. Faut-il se contenter d'un statu quo ou au contraire passer à la vitesse supérieure ? Ce sera l'objet des discussions lors de la rencontre de ce mercredi avec tous les ministres européens concernés par le dossier.

Il y sera beaucoup question de souveraineté. Le sujet est essentiel aux yeux de la présidence française du Conseil de l'Union. En termes d'accès à l'espace d'abord, grâce aux lanceurs, Ariane 5 et bientôt Ariane 6, mais aussi les projets de micro-lanceurs, moins chers et plus habiles.

En termes de communication également afin de ne plus dépendre d'outils américains. L'Europe a su le faire avec la navigation, en supplantant le GPS par son propre système Galileo. Il s'agira cette fois de discuter de la mise en orbite d'une constellation de satellites dont les contours restent à définir.

Exploration et débris spatiaux

Le thème de l'exploration sera aussi abordé. L'Europe dépend aujourd'hui des Russes et des Américains pour envoyer ses astronautes dans l'espace. Faut-il pouvoir le faire de façon souveraine ? La question n'est toujours pas tranchée.

Enfin, l'Europe entend servir de modèle sur la question des débris spatiaux. Ils se multiplient, mais aucun accord ne les régule. Un projet de règlement sera ainsi discuté.

