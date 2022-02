Premiers retraits russes aux abords des zones frontalières avec l'Ukraine, annonce le Kremlin

L'Ukraine et les Occidentaux auraient réussi à empêcher une « escalade » russe, s'est félicité, mardi 15 février, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, peu après l'annonce du début d'un retrait militaire russe des abords du territoire ukrainien. Le Kremlin a confirmé le début de ce retrait des forces russes, évoquant un « processus normal ».

Publicité Lire la suite

Après des semaines de tensions et alors que des médias américains avaient évoqué la date de mercredi comme jour potentiel d'une invasion russe, Moscou a annoncé, mardi 15 février, le début d'un retrait de certaines troupes russes déployées près de la frontière ukrainienne vers leurs garnisons. « Les unités des districts militaires du Sud et de l'Ouest (zones frontalières de l'Ukraine, ndlr) qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transports ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons », a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Retour dans les « bases habituelles »

Il a ajouté que « comme toujours » après des « manœuvres de préparation au combat », les militaires retourneront « dans leurs bases habituelles ». Le porte-parole n'a donné aucune indication sur le nombre des forces concernées. La Russie poursuit par contre ses manœuvres en Biélorussie, voisine de l'Ukraine, jusqu'au 20 février.

« Ensemble avec nos partenaires, nous avons réussi à empêcher toute nouvelle escalade de la part de la Russie », a déclaré, ce mardi 15 février au matin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. Pour lui, il est cependant encore trop tôt pour constater une véritable baisse des tensions dans cette crise qui secoue l'Europe depuis fin 2021. « La situation reste tendue mais sous contrôle », a ajouté M. Kouleba, au lendemain de la visite à Kiev du chancelier allemand Olaf Scholz qui est attendu ce mardi à Moscou.

« On croira à une désescalade quand on aura vu le retrait »

« La Russie fait tout le temps toute sorte de déclarations, voilà pourquoi nous avons une règle : on croira à une désescalade quand on aura vu le retrait » des troupes, a ajouté le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Les Occidentaux craignaient une invasion imminente de l'Ukraine par Moscou. Si la Russie s'est toujours défendue de toute velléité guerrière, elle réclamait des garanties pour sa sécurité, dont la promesse que Kiev n'intégrera jamais l'Otan. Cette demande a été rejetée par les Occidentaux, qui ont proposé en échange des pourparlers sur d'autres sujets comme le contrôle des armements, les visites réciproques d'infrastructures sensibles ou des discussions sur les craintes russes en matière de sécurité.

(avec AFP)

► À lire aussi : Volodymyr Zelensky réaffirme la détermination de l’Ukraine à rejoindre l’Otan

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne