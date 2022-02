Turquie: l'opposition se positionne face aux frustrations de la population

L'envolée des prix alimente le mécontentement à l’égard du président Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l’AKP. L’opposition, relativement unie, cherche à profiter de la grogne pour avancer ses pions d’ici aux élections de juin 2023. Elle encourage même la désobéissance civile.

De notre correspondante à Istanbul,

Le gouvernement turc a annoncé en fin de semaine dernière une baisse de la TVA de 8 à 1% sur les aliments de première nécessité, alors que l’inflation frôle les 50 % sur un an. Mais c’est surtout sur les prix de l’énergie que se concentrent les attaques de l’opposition. Et en particulier sur ceux de l’électricité, dont les tarifs ont bondi de 125 % au 1er janvier pour les ménages et les commerces. Kemal Kiliçdaroglu, le chef du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple ou CHP, a annoncé sur Twitter qu’il ne paierait plus ses factures d’électricité jusqu’à ce que le gouvernement annule la hausse des tarifs.

L'opposition accusée d'appeler à la désobéissance civile

En tout cas, cela a été présenté comme ça par le pouvoir, qui a accusé Kemal Kiliçdaroglu d’encourager les citoyens à violer la loi, voire de tenter de provoquer une « révolte ». Dans son message sur Twitter, le chef du CHP n’appelle toutefois pas explicitement les Turcs à ne plus payer leurs factures, même si beaucoup d’internautes ont annoncé qu’ils feraient de même. Il y a quelques mois, Kemal Kiliçdaroglu avait été moins ambigu quand il avait exhorté les fonctionnaires à ne plus appliquer les ordres qu’ils jugeraient « illégaux », sous peine d’en être comptables lorsque l’opposition, selon lui, arrivera au pouvoir.

Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti?

Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım… pic.twitter.com/N3ziJef1VQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2022

Mais alors que la situation économique alimente les frustrations au sein de la population, pourquoi l’opposition n’appelle-t-elle pas tout simplement à manifester ? Elle estime que c’est précisément ce que veut Recep Tayyip Erdogan, pour pouvoir ensuite l’accuser de provoquer le chaos dans les rues et pour faire planer cette menace sur le prochain scrutin. Ces derniers mois, le président turc a d’ailleurs plusieurs fois suggéré que l’opposition cherchait à créer une réplique des manifestations massives du parc de Gezi en 2013, voire du coup d’État manqué de 2016. Dans le discours du pouvoir, les membres de l’opposition sont accusés quotidiennement de soutenir le « terrorisme » ou, du moins, d’être des alliés du terrorisme.

La question kurde en embuscade

Sur l’idée qu’il faut être prudent et ne rien faire qui pourrait apporter de l’eau au moulin de Recep Tayyip Erdogan, l'opposition est unie. En revanche, sur le plan politique, on ne peut pas parler d’une union générale. Certes, le week-end dernier, les dirigeants de six partis d’opposition – dont le CHP – étaient réunis à Ankara pour une première rencontre inédite. Cela confirme qu’une alliance est en train de prendre forme pour s’opposer au chef de l’État lors des prochaines élections législatives et présidentielle – avec l’objectif de présenter un candidat commun.

Pour autant, cette alliance exclut le parti de la gauche prokurde, le HDP, deuxième force d’opposition au Parlement. Dans ces conditions, Recep Tayyip Erdogan peut toujours espérer jouer sur les divisions, à commencer par les tensions que génère la question kurde au sein de cette opposition.

