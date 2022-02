Turquie: trois journalistes de retour en prison après avoir perdu en appel

Une manifestation de soutien aux six journalistes emprisonnés le 10 mars 2020, dont Murat Agirel, Baris Pehlivan et Hülya Kilinç, qui sont retournés en prison ce mardi 15 février 2022.

En Turquie, trois journalistes condamnés pour violation de la loi sur les services secrets sont retournés en prison ce mardi. Ils avaient déjà passé plusieurs mois en détention préventive dans le cadre de ce dossier.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Trois noms viennent donc s’ajouter à la liste déjà longue des journalistes emprisonnés en Turquie – 51, désormais, selon l’Association d’études sur les médias et le droit (MLSA). Murat Agirel, Baris Pehlivan et Hülya Kilinç, des reporters travaillant pour des médias d’opposition, ont été incarcérés suite à la confirmation en appel de leur condamnation.

Murat Agirel avait été condamné à quatre ans et huit mois de de détention et ses collègues à trois ans et neuf mois. Les trois journalistes étaient accusés d’avoir révélé l’identité d’un agent des services secrets tués en Libye, où la Turquie est intervenue militairement en 2020 pour soutenir le Gouvernement d’union nationale (GNA). Au cours du procès, les journalistes avaient rejeté les charges, soulignant que le nom de cet agent, et celui d’un collègue tué à ses côtés, étaient apparus des centaines de fois sur les réseaux sociaux avant qu’ils n’écrivent leurs articles.

Emprisonné « pour avoir fait du journalisme »

« Nous ne nous tairons pas, nous n’avons pas peur et nous ne nous habituerons jamais », a déclaré Murat Agirel avant de pénétrer dans la salle d’audience d’Istanbul, tandis que Baris Pehlivan rappelait qu’il entrait en prison « pour la troisième fois pour avoir fait du journalisme ». Hülya Kilinç a, quant à elle, été incarcérée à Manisa, dans l’ouest de la Turquie.

L'incarcération des trois journalistes intervient moins d’un mois après celle d’une autre célèbre journaliste, Sedef Kabas, condamnée quant à elle pour « insulte » au président Recep Tayyip Erdogan.

