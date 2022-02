Ukraine: la Russie annonce un retrait partiel de ses soldats, les Occidentaux restent prudents

Les Occidentaux ont noté ce mardi un premier signe « positif » mais ont réclamé des « actes », après l'annonce d'un retrait partiel des forces russes déployées autour de l'Ukraine, qui font craindre depuis des semaines une invasion et une guerre d'ampleur.

Après des semaines d'escalade, le ton entre Moscou et les Occidentaux est désormais à l'apaisement. « Le fait que nous entendions maintenant que certaines troupes sont retirées est un bon signe. Nous espérons qu'il y aura encore des suites », a déclaré ce mardi Olaf Scholz au cours d'une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine à Moscou. Le chancelier allemand a estimé qu'il y avait « suffisamment de bases de discussion » avec la Russie « pour que les choses évoluent positivement ».

La rencontre entre les deux dirigeants s'inscrit dans le cadre d'un marathon diplomatique des Européens et des États-Unis pour faire baisser les tensions, nourries depuis des semaines par le déploiement de plus de 100 000 soldats russes dans le voisinage immédiat de l'Ukraine.

« Nous attendons les actes »

Images à l'appui, le ministère russe de la Défense avait affirmé ce matin qu'une partie de ces hommes commenceraient ce mardi à « retourner vers leurs garnisons », sans en préciser le nombre. La Russie poursuivant par ailleurs d'importantes manœuvres en Biélorussie, voisine de l'Ukraine, jusqu'au 20 février. Cette annonce est considérée par Washington et Paris comme un « premier signal positif ». Lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron et Joe Biden sont néanmoins convenus de la nécessité de « vérifier » ce début de retrait. « Les paroles, c'est bien. Nous attendons les actes », a explicité le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian devant l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a de son côté exprimé un « optimisme prudent », tout en disant attendre un « signe de désescalade ».

Kiev a salué lui l'union de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux qui a « empêché toute nouvelle escalade de la part de la Russie ».

Vladimir Poutine a pour sa part assuré que « bien sûr » il ne voulait pas d'une guerre, tout en martelant que l'expansion de l'Otan et les ambitions de l'Ukraine de rejoindre l'Alliance constituaient une menace pour la Russie. Les Occidentaux et Moscou doivent trouver un compromis « sans abandonner leurs principes », a relevé le chancelier allemand. « Nous sommes prêts à aller sur le chemin de la négociation », a dit le maître du Kremlin.

Il a cependant dénoncé le rejet par les Occidentaux de ses principales exigences, à savoir la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance, l'engagement à ne pas déployer d'armes offensives à proximité du territoire russe et le retrait d'infrastructures de l'Otan d'Europe de l'Est. Les Occidentaux ont proposé en échange des pourparlers sur des sujets comme le contrôle des armements, les visites d'installations sensibles ou des discussions sur les craintes russes en matière de sécurité. Pour Vladimir Poutine, ces questions et ses exigences doivent faire partie d'un même « ensemble » de pourparlers.

Situation fragile

Les États-Unis affirment que la Russie peut lancer une invasion d'un jour à l'autre si elle le décide. Lundi, alors que Moscou montrait des premiers signes d'apaisement, Washington a abandonné son ambassade à Kiev pour l'installer à Lviv, plus à l'ouest. Des dizaines de pays ont exhorté leurs ressortissants à partir d'Ukraine, en dépit d'appels du président ukrainien Volodymyr Zelensky à garder le calme. Le porte-parole du Kremlin a lui dénoncé une « hystérie sans fondement ».

Signe que la situation demeure fragile, Kiev a annoncé ce mardi que des sites internet du ministère de la Défense et ceux de deux banques publiques avaient été visés par une cyberattaque, les autorités ukrainiennes pointant du doigt « l'agresseur », une expression généralement employée pour désigner la Russie.

Plus tôt, la chambre basse du Parlement russe a voté un appel au président Vladimir Poutine à ce que la Russie reconnaisse l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes qui affrontent, avec son soutien, l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine depuis huit ans. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré qu'il n'y avait actuellement « aucune décision officielle » à ce sujet, mais que la demande des députés « reflétait l'avis de la population » russe. « Cette reconnaissance serait une claire violation des accords de Minsk », signés sous médiation franco-allemande et prévoyant à terme le retour de ces territoires sous le contrôle de Kiev, a aussitôt averti le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

