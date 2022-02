Crise ukrainienne: «Les États-Unis ne sont pas perdants dans cette situation»

Le retrait, mardi 15 février, des troupes russes en manœuvre près de la frontière ukrainienne depuis le 10 février a entrouvert une brèche de désescalade dans la crise.

Tout avait commencé le 10 novembre 2021, quand Washington avait demandé des explications à la Russie sur des mouvements de troupes « inhabituels » à la frontière ukrainienne. Au fil des semaines, plus de 100 000 soldats s'étaient massés et la tension était montée entre Moscou et Washington. Les Américains avaient même affirmé que la Russie avait pour projet de lancer une attaque contre l'Ukraine ce mercredi. Mais l'annonce de la fin des manœuvres militaires a fait baisser la tension. Européens et Américains gardent un optimisme prudent. Cette nuit, la télévision russe a montré des images nocturnes d'un interminable train transportant des blindés traversant le pont qui enjambe le détroit de Kertsch, qui relie la Crimée au territoire russe.

À l'heure d'un premier bilan, RFl a demandé à Florent Parmentier, fondateur du site Eurasia Prospective et enseignant à Sciences Po qui étaient les gagnants et les perdants de cette crise qui semble se dénouer. « Les États-Unis ne sont pas perdants dans cette situation. Le président Biden avait dit : "Il va y avoir une attaque à tout moment". Donc il y avait donc deux possibilités, analyse-t-il : soit il y avait effectivement une attaque, auquel cas il aurait prévenu tout le monde en amont ; soit il n’y a pas d’attaque et il pourra toujours essayer de sortir de la négociation en disant : vous voyez, c’est grâce à mon action déterminée qu’on peut expliquer le fait que finalement, il y ait un retrait des troupes russes. Du côté de la Russie, l’objectif n’était pas finalement de lancer une attaque – c’est ce qu’on peut penser en tout cas –, contre le territoire ukrainien, c’était plutôt de montrer la vulnérabilité de l’Ukraine et de l’amener à prendre en compte un certain nombre de réalités géopolitiques considérées par la Russie comme incontournables. »

« Il pourrait y avoir en revanche un perdant collatéral qui serait l’Ukraine, estime Florent Parmentier, puisqu’on ne sait pas si ce retrait de la Russie a été accompagné de discussions des partenaires européens et américains de l’Ukraine qui se sont dit qu’il fallait trouver une solution de gré ou de force vis-à-vis de l’Ukraine. C’est peut-être l’Ukraine qui sera demain l’un des pays les plus "impactés" par la crise à laquelle nous venons d’assister. »

« La question qui se posera sera celle de l’intégration de Lougansk et de Donetsk »

Mais alors que la menace d'un conflit armé dans la région semble se dissiper, les députés russes ont appelé Vladimir Poutine à reconnaître officiellement les territoires séparatistes prorusses de Lougansk et Donetsk, situés dans l'est de l'Ukraine.

Pour Florent Parmentier, fondateur du site Eurasia Prospective et enseignant à Sciences Po, c'est une nouvelle carte que le président russe pourrait continuer à faire peser sur l'Ukraine. « On peut penser que ça pourrait être voté par la Douma, mais ça ne sera pas nécessairement promulgué par le président russe. Il pourra toujours garder cette carte en réserve en disant si on n’avance pas sur la résolution du conflit en Ukraine, on reconnaîtra l’indépendance », commente-t-il.

« La question qui se posera sera celle de l’intégration de Lougansk et de Donetsk poursuit le spécialiste de la région. Il va se poser un choix pour les Ukrainiens qui sera très vraisemblablement douloureux. Soit il y aura une reconnaissance de l’indépendance de ces Républiques par la Russie ; tout simplement l’Ukraine accepte la perte de son territoire, ce qui est très compliqué à imaginer ; soit elle donne suite aux accords de Minsk et elle décide de réintégrer ces Républiques dans le cadre d’une fédération ukrainienne. Dans ce cadre-là, cette fédération ukrainienne avec les Républiques de Lougansk et de Donetsk en son sein donnera de facto un droit de veto de la Russie sur les questions de politique étrangère de l’Ukraine, tout simplement parce que les arrangements institutionnels prévoient une forme d’autonomie en matière de politique étrangère des différentes entités. Donc cela veut dire en fait que ça rendrait théoriquement possible l’intégration dans l’Otan, mais dans la pratique, ça rendrait l’intégration à l’Otan de l’Ukraine complètement impossible. »

