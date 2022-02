Emmanuel Macron veut faire de l’espace une priorité européenne

L'ensemble des ministres européens en charge des questions spatiales s'est réuni à Toulouse ce mercredi 16 février. Au menu des discussions, la future ambition européenne pour l'espace. Une journée également marquée par un discours d'Emmanuel Macron, avec un mot clef : souveraineté.

« Nous avons un dixième du budget de la Nasa, pourtant regardez ce que nous savons faire », sourit Luca Parmitano. L'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) énumère : « Nous avons les meilleurs satellites d'observation de la Terre pour l'étude du climat. Notre système de navigation Galileo est bien plus précis que le GPS. Imaginez si nous avions le même budget que la Nasa ! ».

S'il est peu probable qu'à court et moyen terme l'Europe investisse autant que les États-Unis dans le domaine, les jalons de cette journée de discussions sont posés. Que veut faire l'Europe dans l'espace ? Avec quels moyens ?

« Sans maîtrise de l'espace, il n'y a pas de souveraineté », a ainsi avancé Emmanuel Macron en préambule de son discours. « L'espace doit être une priorité. » Le chef de l'État fait ainsi un constat : navigation, militaire, télécommunication, des pans entiers de la « puissance » découlent de moyens spatiaux. Hélas, selon Emmanuel Macron, « l'Europe a manqué des tournants stratégiques » en ratant le coche sur l'émergence du secteur privé, sur les lanceurs réutilisables, les constellations de satellites. « Si l'Europe est très largement absente de cette nouvelle donne, c'est que nous n'avons pas suffisamment assumé, il y a quelques années, notre aventure spatiale. Au fond parce que nous n'avons pas suffisamment cru en nous. »

Sur les satellites, même si l'enjeu de cette journée était surtout prospectif, un accord a tout de même été trouvé. L'Europe se dotera bien de sa constellation de satellites. « 250 engins pour fournir un accès très haut débit à l'Europe et l'Afrique », précise Bruno le Maire. « C'est une avancée majeure », pour le ministre de l'Économie, des Finances... et de l'Espace. Ce projet sera lancé en 2024, et permettra à l'Europe de s'affranchir d'une dépendance à des technologies développées aux États-Unis ou en Chine.

Macron prudent sur l'exploration spatiale

La souveraineté spatiale, c'est également ne pas dépendre des autres pour envoyer ses astronautes en orbite. L'Europe ne sait aujourd'hui pas le faire et fait appel aux services de ses partenaires russes et américains. Pourra-t-on voir décoller un jour Thomas Pesquet depuis le Centre spatial Guyanais à bord d'une fusée Ariane ?

Sur l'exploration spatiale, pas de discours à la Kennedy d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste prudent, il se contente de poser des questions auxquelles il faut répondre rapidement. « Visons-nous la Lune, où les Chinois retourneront prochainement ? Puis Mars que visent les Américains ? Il nous faut, là aussi, envisager un positionnement européen pour une première mission internationale humaine vers Mars probablement à la fin de la prochaine décennie. » Le sujet a été renvoyé au Conseil ministériel de l'ESA au mois de novembre. D'ici là, un groupe d'experts européens doit être constitué et plancher sur le sujet. Il rendra ses recommandations cet été.

Enfin, faire de l'espace un territoire souverain nécessite qu'on y applique des règles de bonne conduite. Or, « si aujourd'hui quelqu'un veut dézinguer un de vos satellites, vous ne pouvez rien lui dire, c'est le Far West », explique Bruno le Maire. Très peu de règles régissent en effet les comportements en orbite. Il n'y a pas d'instructions claires sur les responsabilités en cas de collisions, en cas de d'espionnage entre satellites. La France en avait notamment fait les frais récemment.

Pour pallier ce manque, les ministres se sont donc entendus sur la mise en place d'un cadre règlementaire, là aussi à horizon 2024. Celui-ci sera cependant limité puisqu'il n'engagera que les pays européens. Une difficulté dont sont conscients les acteurs du spatial européen, car il faudra savoir convaincre les autres acteurs du secteur, avec en premier lieu la Chine, la Russie et les États-Unis, d'user de ces bonnes pratiques.

