Face à l'afflux de réfugiés, Chypre appelle à l’aide Bruxelles

Trois réfugiées somaliennes au camp de Limnes, à Chypre, le 15 décembre 2021. AFP - IAKOVOS HATZISTAVROU

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Situé à quelques dizaines de kilomètres seulement des côtes syriennes et libanaises, le pays subit depuis plusieurs mois une arrivée d’exilés très important. Ce mercredi, des responsables de Frontex, la police des frontières de l’Union européenne, rencontre le gouvernement chypriote pour tenter de résoudre cette crise. La petite île a très peu de structures d’accueil, les camps sont surchargés et les autorités ne parviennent plus à faire face.