L'Espagne manque d'eau à cause d'une inquiétante sécheresse, les autorités critiquées

Cette photographie prise le 15 février 2022 montre une vue aérienne du lac Fuente de Piedra, à quelque 70 kilomètres de Malaga. Les réserves d'eau de l'Espagne sont actuellement à moins de 45% de leur capacité. La région du sud de l'Andalousie et la Catalogne dans le nord-est étant les plus touchées.

Il ne pleut pas en Espagne depuis presque deux mois et les réserves d’eau ne sont qu’à 44,3% de leurs capacités, soit 18 points de moins que l’an dernier à la même époque. Les difficultés viendraient aussi d’une mauvaise gestion de l'eau.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Les chiffres sont proches de ceux de la grande sécheresse de 2018. Mais cette année-là, les pluies des semaines suivantes avaient rééquilibré les choses.

Autour des bassins du Guadalquivir et du Guadiana, en Andalousie et en Estrémadure, les images montrent des terres craquelées, très sèches, qui font davantage penser au nord de l’Afrique qu’à l’Europe. L’inquiétude est d’ailleurs générale et prise en compte par le ministère de la Transition climatique et Écologique. Le gouvernement de Madrid et les présidents des confédérations hydrographiques se sont réunis en urgence.

Non seulement les réserves d’eau sont les plus basses de ces dernières années, mais les météorologues disent que rien ne va fondamentalement changer dans les trois semaines à venir. C’est un phénomène de long terme, car les pluies sont 36% moins importantes depuis octobre qu’en moyenne pour la même période entre 1981 et 2010.

Selon Greenpeace, à ce problème s’ajoute celui d’une mauvaise gestion de l’eau de la part des administrations, avec des systèmes d’irrigations disproportionnées, des vols d’eau constants de la part de certains agriculteurs, des puits illégaux, un urbanisme démesuré. Bref, d’une manière générale, une surexploitation des ressources hydriques qui, en période de sécheresse, devient encore plus problématique.

