La Pologne sous la pression des institutions européennes

La Cour de justice de l'UE a rejeté la plainte de la Pologne et la Hongrie. Elle s'est prononcée ce 16 février sur le nouveau mécanisme européen de conditionnalité des fonds de l’Union européenne au respect de l’État de droit. La Pologne et la Hongrie avaient porté plainte et affirmaient qu’il n’est pas légal.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Varsovie,

Le gouvernement polonais est dans le collimateur de Bruxelles depuis plusieurs années pour ses réformes judiciaires qui portent atteinte à l’indépendance de la justice. Mais jusqu’à peu, les remontrances européennes n’ont eu que peu d’effet sur le pouvoir à Varsovie. La Pologne a d’ailleurs refusé d’obéir à des décisions de la Cour de justice de l’UE et le Tribunal constitutionnel a rejeté, l’an dernier, la primauté du droit européen et les mesures de la Cour.

La Cour de justice de l'UE rejette la plainte de la Pologne et la Hongrie contre le mécanisme de conditionnalité liant versement des fonds européens au respect de l'Etat de droit. https://t.co/NqlFyRdayZ — Sarah Bakaloglou (@SarahBkl) February 16, 2022

► À lire aussi : Pologne: la décision historique de la Cour constitutionnelle agite le spectre d'un «Polexit»

Mais cela pourrait changer. Depuis quelques mois en effet, la pression s’intensifie sur le portefeuille de la Pologne. Les fonds du plan de relance qui lui sont destinés n’ont pas encore été versés. Des amendes ont été infligées dans deux affaires au pays qui n’a pour l’instant rien payé sauf que la Commission européenne a annoncé qu’elle pourrait les déduire directement des fonds européens. Le verdict attendu aujourd’hui sur le mécanisme de conditionnalité, pourrait, s’il est validé, priver la Pologne de précieuses subventions.

Varsovie pointée du doigt pour ses atteintes à l’indépendance de la justice

Une pression qui semble efficace puisque deux projets de réformes judiciaires ont été évoqués ces derniers jours. L’un par des députés du parti Droit et justice au pouvoir, l’autre par le président Andrzej Duda. Ce dernier ne l’a pas caché : l’objectif est de récupérer les fonds du plan de relance en réglant ce conflit avec Bruxelles. Sauf que les deux propositions sont loin d’être suffisantes selon plusieurs observateurs. Rien n’est dit par exemple sur le Conseil national de la magistrature, chargé de nommer les juges, qui a été fortement remanié par le parti au pouvoir et dont l’indépendance a été remise en cause.

Jusqu’où le gouvernement polonais est-il prêt à aller, quel compromis est-il prêt à faire sachant que le contexte économique n’est pas favorable au pouvoir. L’inflation a en effet explosé en Pologne. Elle devrait être la plus élevée de l’Union européenne en 2022. Il y a aussi eu une réforme fiscale qui est entrée en vigueur en janvier, et qui a suscité un grand mécontentement.

Un gouvernement fragilisé par ses divisions internes

Au sein de la coalition, il y a un anti-européen féroce, c’est le ministre de la justice, Ziobro, et son petit parti ultraconservateur, la Pologne Solidaire, opposé à tout compromis avec Bruxelles. Ziobro a dénoncé à plusieurs reprises le « chantage illégal » exercé par l’Union européenne et son ingérence dans les affaires internes de la Pologne. Et le ministre de la Justice, qui occupe aussi le poste de procureur général en Pologne, ne compte pas s'arrêter là. Coïncidence du calendrier ou non, aujourd’hui, le Tribunal constitutionnel examine, à sa demande, la conformité avec la Constitution polonaise du mécanisme de conditionnalité européen.

► À lire aussi : La primauté du droit européen, qu’est-ce que c’est ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne