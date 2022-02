Pédophilie au sein de l’Église catholique espagnole: le cardinal Osoro veut faire toute la lumière

Alors que jusqu’ici l’épiscopat s’était tu après la décision de l’exécutif de lancer une commission indépendante pour enquêter sur les crimes pédophiles au sein de l’Église catholique, voici que l’archevêque de Madrid, le cardinal Osoro, se rebelle contre le silence de son institution et appelle à faire toute la lumière sur les plaintes du passé. C’est la première fois qu’une importante personnalité au sein de l’Église manifeste un avis aussi opposé et ouvert.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Il règne une atmosphère étrange en Espagne. D’un côté, il y a le souhait et la décision du gouvernement de créer une commission indépendante pour reconnaître les victimes d’actes de pédophilie, et de l’autre le silence de l’Église toujours qui refuse de s’engager sur la question. Mais la parole du cardinal Carlos Osoro a brisé ce silence. Et pour beaucoup, c’est une bonne nouvelle.

« Toujours bien de savoir la vérité »

Par exemple, pour Concha, employée dans les télécoms et catholique non pratiquante : « Il est toujours bien de savoir la vérité. Et c’est pour que des gens qui ont souffert puissent sortir de ces souffrances. Et être heureux. Alors, oui, que tout soit dit et connu. »

Selon les dires du cardinal Carlos Osoro, la douleur des victimes ne peut pas être prescrite. Il est nécessaire d’enquêter et de dénoncer les possibles cas d’abus sexuels. Jusqu’alors, l’épiscopat a reconnu l’existence de cas, mais en disant qu’ils étaient peu nombreux, 200 tout au plus pendant des décennies. En France, par comparaison, une commission indépendante parle d’au moins 216 000 victimes.

Voir « les choses en face »

Pour Juan Antonio, retraité et catholique récalcitrant, l’enjeu est lourd : « Je suis d’avis que l’Église catholique doit s’appliquer à reconnaître les choses en face. Sinon je pense que les gens en prendront bonne note et le lui feront payer, et l’Église se rendra compte que cela peut l’entraîner dans une impasse. »

Reste à savoir aujourd’hui si la parole du cardinal Osoro va provoquer d’autres réactions au sein de l’épiscopat. Beaucoup pensent que ce n’est qu'une question de temps.

