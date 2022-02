État de droit en Hongrie: les décisions de la justice européenne au cœur des législatives?

La Pologne dénonce « un élargissement des compétences » de l’Union européenne « très dérangeant et dangereux ». La Hongrie parle d'un « abus de pouvoir » après le rejet des plaintes déposées par les deux pays devant la cour de justice de l’Union européenne. La décision valide de fait le mécanisme liant le versement des fonds de l’UE au respect de l’État de droit. En Hongrie, la question devrait être un thème central de la campagne pour les élections législatives.

La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté ce mercredi 16 février les recours introduits par la Hongrie et la Pologne, qui contestaient un nouveau dispositif de sanctions liant versement de fonds européens et respect de l'État de droit.

En Hongrie, la question devrait être un thème central de la campagne pour les élections législatives, dont le scrutin aura lieu le 3 avril. Et profiter au Premier ministre Viktor Orban. « Cette décision sera de toute manière utilisée par le pouvoir actuel et monsieur Orban, pour se présenter comme un martyr de l’Union européenne. Les opposants à monsieur Orban vont, bien sûr, mettre en avant le fait que le comportement de monsieur Orban, en politique intérieure et en termes institutionnels, nuit à la position de la Hongrie », explique Paul Gradvohl, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris I en charge de l’Europe centrale, au micro de Nicolas Feldmann, du service international de RFI.

Alimenter le jeu de Viktor Orban

Quelle portée peuvent avoir ces décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) ? « Monsieur Orbán peut très bien utiliser la pression qui est exercée sur lui à son avantage », poursuit Paul Gradvohl.

Pour le professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris I, le gouvernement hongrois allume des contre-feux. La réponse du pouvoir hongrois « fondée sur des affaires liées au genre, la famille, les homosexuels, n’est qu’une façon d’alimenter le jeu de monsieur Orban pour les élections. Parallèlement aux élections législatives, il y a un référendum monté de toutes pièces par le parti au pouvoir [le Fidesz, NDLR] sur des questions de genre. Monsieur Orban, pour l’instant, n’a rien à craindre de cette décision, avant les élections. »

