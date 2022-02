État de droit: la justice européenne valide un dispositif clé, Varsovie et Budapest dans le viseur

Poussée à l’action, « la Commission européenne devra être sûre d’elle-même »



L'approbation par la justice de cet instrument inédit va accroître la pression sur la Commission, chargée de l'activer. L'exécutif européen avait accepté, en accord avec les Vingt-Sept, d'attendre l'avis de la Cour avant d'agir, alors que le règlement est en vigueur depuis le 1er janvier 2021. « Nous agirons avec détermination », a assuré sa présidente, Ursula von der Leyen dans un tweet, en saluant la décision de la Cour. Depuis des mois, le Parlement européen s'impatiente. Il a même engagé un recours pour inaction contre la Commission.



Poussé à l'action, l'exécutif européen avait envoyé en novembre des lettres à la Pologne et la Hongrie exposant à nouveau ses critiques sur le respect de l'État de droit dans ces deux pays de l'ex-bloc de l'Est. Côté hongrois, la Commission a évoqué des problèmes relatifs à la passation de marchés publics, des conflits d'intérêts et la corruption. Concernant Varsovie, sont visées les atteintes à l'indépendance des juges et la remise en cause de la primauté du droit européen et des décisions de la CJUE.



« Ce n’est pas parce qu’il y a des violations de l’État de droit en Hongrie ou en Pologne, que la Commission et l’Union européenne peuvent décider de prendre des sanctions, décrypte Eric Maurice, responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Ce texte législatif requiert d’identifier en quoi un problème d’État de droit - par exemple l’indépendance de la justice ou de divers organismes de contrôle dans un pays -, ne permettent pas d’avoir une utilisation transparente, correcte, des fonds européens. Donc il faut qu’il y ait une enquête, des éléments de preuve, d’explication aussi de la part des États membres, avant que la Commission puisse proposer aux États membres de suspendre des fonds européens ou de demander le remboursement des fonds européens. »

« La Commission devra être très précise dans ce qu’elle met en avant comme faits et être très sure d’elle-même. C’est pour cela que je pense qu’elle va prendre un peu de temps, mais on sait très bien quels seront les problèmes dans ces deux pays-là. On sait, par exemple en Hongrie, que notamment des proches de Viktor Orbán, même des membres de sa famille, ont bénéficié de contrats favorables avec de l’argent européen. Donc là les exemples existent déjà et peut-être qu’on pourra en trouver d’autres dans les mois qui viennent », poursuit Eric Maurice.