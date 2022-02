Crise ukrainienne: à Tchernihiv, la population garde son calme malgré la menace russe

La Russie mène des exercices conjoints avec la Biélorussie, à quelques kilomètres de la frontière nord de l’Ukraine. Minsk a promis que tous les soldats russes déployés sur son territoire dans le cadre de ces manœuvres quitteraient le pays à la fin prévue de ces exercices le 20 février. Kiev a augmenté le nombre de garde-frontières et surveille plus étroitement les régions frontalières. C’est le cas dans la région de Tchernihiv, première ville sur la route venant des frontières russe et biélorusse.

Avec nos envoyés spéciaux à Tchernihiv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Dans leur combinaison de ski, des enfants jouent dans un parc du centre-ville, insouciants, à mille lieux des informations inquiétantes sur les déploiements militaires russes et les manœuvres conjointes avec la Biélorussie. Les vidéos de trains chargés de matériel militaire quittant les zones frontalières avec l’Ukraine peinent d'ailleurs à convaincre les Occidentaux qui assurent ne pas constater de retrait réel des soldats russes. Cet habitant de Tchernihiv n’a cependant rien changé à ses habitudes. « Il y a peut-être des manœuvres là-haut, mais ici, tout est normal. Rien n’a changé, on continue à vivre comme avant. On peut dire que la situation est stable », déclare-t-il au micro de RFI.

À une centaine de kilomètres de la frontière avec la Russie et la Biélorussie, Tchernihiv, avec ses 280 000 habitants, serait la première grande ville sur la route des militaires russes en cas d’attaque par le nord. Mais Aleksii Mandriko venu, promener ses filles, préfère se tenir à l’écart des informations alarmistes. « On ne peut pas savoir quels sont les plans de la Russie. Sur son territoire, elle fait ce qu’elle veut. C’est son droit. Et quand on nous dit telle unité s’est déplacée, ils vont nous attaquer, tout cela, je pense est gonflé artificiellement, explique-t-il. C’est comme un voisin : il a le droit de mettre ce qu’il veut derrière sa clôture. Mais en réalité, la Russie règle ses comptes avec les États-Unis. Et nous, on nous utilise comme une zone tampon. Qu’est-ce qu’on peut y faire ? »

Aleskii reste quand même sur ses gardes. Il a retiré de l'argent, au cas où, et n’exclut pas de partir se réfugier dans les Carpates avec sa famille si la situation venait à se détériorer.

