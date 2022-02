Crise ukrainienne: l'inquiétude des exilés biélorusses à Tchernihiv

La situation reste tendue aux frontières de l’Ukraine, où la Russie a massé ses troupes. Les forces armées russes et biélorusses mènent des exercices conjoints jusqu’à dimanche 20 février. À Tchernihiv, la première grande ville sur la route venant de Russie et de Biélorussie, une ONG offre un toit aux Biélorusses qui ont dû fuir le régime, en attendant de trouver un lieu d’exil sûr.

Avec nos envoyés spéciaux à Tchernihiv, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Un grand pavillon de deux étages, entouré d’une haute clôture en bois, à la sortie de Tchernihiv. C’est ici que Tatiana et ses enfants de 9 et 11 ans ont trouvé refuge le 4 février dernier. La jeune femme a fui la Biélorussie, un mois après son mari, qui a subi la répression pour avoir reposté un message sur les réseaux sociaux en 2019. En dépit de l’ambiance très calme et familiale qui règne à l’intérieur de la « Maison des droits de l’homme », la pression militaire russe et les manœuvres à quelque 150 km plus au Nord, l’inquiètent.

« Je ne me sens pas vraiment en sécurité ici, confie Tatiana. Et si une bombe éclatait dans le champ voisin, que deviendrait-on ? On se retrouve à nouveau dans une situation compliquée. Ici, on se sent plus libre, mais c’est effrayant que la Russie se comporte si mal et que Loukachenko l’aide. »

Pour ne pas risquer de se retrouver en prison, pour avoir distribué de l’aide financière aux détenus et s’être battue, durant des années, pour le simple respect de ses droits sociaux, Maria Tarassenko a fui par la forêt, seule, une nuit d’octobre, sa ville de Gomel, à 70 km de là, laissant son mari et sa belle-mère malade. En Ukraine, elle a trouvé la liberté, mais pas la tranquillité d’esprit.

« Tu as fui la dictature, les persécutions politiques et tu retombes dans une situation dangereuse, où tu peux te retrouver au milieu d’une guerre, raconte Maria Tarassenko. J’ai honte que ma Biélorussie prenne part à ces jeux de grandeur impériale de Poutine »

Comme tous les pensionnaires provisoires de la Maison des droits de l’homme de Tchernihiv, Maria espère voir la pression à la frontière retomber après la fin des manœuvres russo-biélorusses dimanche.

« Barbarie du XXIe siècle »

Igor, réfugié à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, de passage à Tchernihiv pour assister à des cours de secourisme, était à la tête d’une ONG à Brest, en Biélorussie. Son organisation a plus d’une fois critiqué les autorités locales pour des problèmes de transports publics ou d’environnement.

Pour éviter la prison, il a dû tout laisser derrière lui et fuir. Même s’il vit dans l’ouest de l’Ukraine, une région qui pourrait être épargnée en cas d’attaque, « l’opération d’intimidation que mène la Russie envers son voisin » le met en colère. « Les manœuvres militaires auraient pu avoir lieu dans d’autres zones. On comprend que tout cela est fait à dessein », dit-il. Igor, qui continue son activité militante de l’étranger, qualifie de « barbarie du XXIe siècle » le fait qu’un pays doté de l’arme atomique « menace directement son voisin et lui dicte sa volonté. L’Ukraine ne dicte pas à Poutine s’il doit être ami ou non avec la Chine ! »

