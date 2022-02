Crise ukrainienne: l'invasion russe imminente, selon Washington, malgré les démentis de Moscou

Le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie est « très élevé » a déclaré le président américain Joe Biden ce jeudi 17 février. La Russie dément, mais menace « de réagir » à un rejet américain de ses exigences sécuritaires.

Une attaque est possible « dans les prochains jours », a voulu alerté le président américain face aux journalistes avant de quitter la Maison Blanche pour un déplacement de quelques heures dans l'Ohio. Joe Biden a indiqué qu'il n'avait « pas prévu » d'appeler son homologue russe Vladimir Poutine. « Toutes les indications que nous avons, c'est qu'ils sont prêts à entrer en Ukraine, à attaquer l'Ukraine », a-t-il ajouté.

Jusqu'ici, le président avait mis en garde à plusieurs reprises contre le risque d'une invasion, mais il estimait que Vladimir Poutine n'avait pas pris sa décision. Washington a très nettement augmenté le niveau d'alerte depuis quelques heures et assure que la Russie, loin d'avoir retiré des troupes de la frontière ukrainienne comme elle l'a promis, a au contraire continué à renforcer son dispositif. Les Américains mettent aussi en garde contre le montage par Moscou d'opérations prétexte, qui pourraient être utilisées comme justification d'une invasion.

De son côté, la Russie a réaffirmé jeudi n'envisager aucune invasion de l'Ukraine malgré le déploiement de plus de 100 000 soldats russes aux frontières ukrainiennes, qui fait craindre aux Occidentaux une opération militaire imminente contre Kiev.

Moscou sera « forcé de réagir » à un rejet américain de ses exigences sécuritaires

« Aucune "invasion russe" de l'Ukraine, qu'annoncent depuis l'automne dernier des responsables américains et leurs alliés, n'a lieu et n'est prévue », a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, dans sa réponse à des propositions américaines sur des pourparlers concernant la sécurité européenne.

Pourtant, Moscou a menacé dans le même temps de réagir, y compris militairement, en cas de rejet par les États-Unis de ses principales exigences sécuritaires. Le gouvernement russe répète vouloir un retrait des forces américaines d'Europe centrale et orientale et des États baltes.

« En l'absence de disposition de la partie américaine à s'entendre sur des garanties juridiques fermes pour notre sécurité, [...] la Russie sera forcée de réagir, notamment par la mise en œuvre de mesures à caractère militaire et technique », a ainsi écrit le ministère russe des Affaires étrangères dans sa réponse à des propositions américaines sur des pourparlers concernant la sécurité européenne.

Pour l'Otan, la Russie cherche un prétexte pour l'invasion

Réunis ce jeudi, trente ministres de la Défense de l’Otan se sont séparés après avoir rencontré leurs homologues géorgien et ukrainien. Selon eux, ces deux pays sont tout autant menacés par la Russie. Pour l’Otan, la Russie ne fait rien d’autre que souffler le chaud et le froid, d’envoyer des signaux contradictoires sur ses intentions envers l’Ukraine.

Les pays de l’Otan sont d’accord pour estimer que la Russie est en train de préparer des prétextes pour déclencher un éventuel conflit. Les Alliés maintiennent leur porte ouverte à une adhésion ukrainienne. Ils affirment que si le Kremlin cherchait à les diviser, c’est le résultat contraire qui s’est produit, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet.

Selon le secrétaire-général de l’Alliance Jens Stoltenberg, la Russie a les effectifs pour lancer du jour au lendemain une invasion à grande échelle.

Le fait de montrer des images de blindés sur des trains ne prouve pas qu’il y ait un retrait. Une analyse appuyée par le ministre américain de la Défense Lloyd Austin : « Nous les voyons encore ajouter au plus de 150 000 hommes qu’ils ont déjà, nous voyons des troupes se rapprocher de la frontière, nous voyons arriver des avions de combat et de soutien, nous les voyons élever le niveau de préparation en mer Noire, nous les voyons même amasser des poches de sang. J’étais moi-même militaire il y a peu et je sais d’expérience qu’on ne fait pas ce genre de choses quand on s’apprête à faire son sac et rentrer à la maison. »

L’Otan réclame à la Russie une « vraie désescalade, tangible, significative », autour de l’Ukraine, en Biélorussie, en Crimée et en Mer Noire.

L'Ukraine ne veut pas de troupes étrangères alliées sur son sol

L'Ukraine n'a « pas besoin » de soldats étrangers alliés sur son territoire pour faire face à la Russie, qui a déployé plus de 100 000 militaires à ses frontières, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Nous n'avons pas besoin de militaires avec un drapeau étranger sur notre territoire. Nous ne demandons pas cela, sinon le monde entier serait déstabilisé », a-t-il affirmé dans une interview au site RBK-Ukraïna. « Mais nous voulons tout le reste », a-t-il ajouté, une référence à l'aide militaire et financière reçue par l'Ukraine de la part de ses alliés occidentaux.

Pour le président ukrainien, une présence de troupes étrangères donnerait un prétexte aux Russes pour « se défendre ».

« Pas d'alternative à la diplomatie », selon l'ONU

De son côté, la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a appelé jeudi les parties prenantes à la crise autour de l'Ukraine « à faire preuve d'un maximum de retenue en cette période sensible », à l'ouverture d'une réunion du Conseil de sécurité.

« Il n'y a pas d'alternative à la diplomatie », a martelé Rosemary DiCarlo, en relevant que « la situation actuelle était extrêmement dangereuse ». « La souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues doivent être respectées conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale » des Nations Unies, a souligné la responsable de l'ONU.

