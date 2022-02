Crise ukrainienne: «Un mouvement de troupes ne veut pas dire un retrait»

Des soldats russes s'entrainent au champ de tir de Kadamovskiy dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie et non loin de la frontière ukrainienne, le 13 janvier 2022.

Alors que la Russie affirme depuis mardi avoir entamé le retrait d’une partie de ses troupes positionnées autour de l’Ukraine, les Occidentaux dénoncent des mensonges. Les États-Unis parlent même au contraire de l’envoi de 7 000 militaires supplémentaires. D’après l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, Moscou se dirige même vers « une invasion imminente ».

Joseph Henrotin est rédacteur en chef du magazine Défense et sécurité internationale et chargé de recherche au Centre d’analyses et de prévisions des risques internationaux (CAPRI). Il analyse cette partie de poker menteur.

RFI : Que se passe-t-il en ce moment aux frontières de l’Ukraine ?

Joseph Henrotin : Le ministère de la Défense russe a effectivement publié ce jeudi des images de trains sur le départ chargés de blindés. Maintenant, la question n’est pas de savoir s’ils partent, mais où vont-ils ? Et là, les options sont nombreuses. Les blindés pourraient par exemple transiter par le pont qui relie la Crimée à la Russie et rejoindre des zones de formations à partir desquelles ils pourraient mener des attaques en Ukraine. Ces blindés pourraient également rejoindre leur base d’origine, dont un certain nombre se trouvent à côté de l’Ukraine.

Il y a donc des mouvements de troupes, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’il y a retrait. Rappelons-nous qu’en 2008, une semaine avant le début de la guerre en Géorgie, la Russie avait annoncé un retrait de ses forces d’Ossétie du sud. Une semaine plus tard, les opérations militaires débutaient. On peut donc douter de tout.

Quels sont les moyens des Occidentaux pour contredire la version russe d’un retrait partiel des troupes ?

Les Américains disposent d’une gamme de renseignements très large. Il y a les bien sûr les images satellites, mais aussi des avions qui effectuent des missions de renseignements, interceptent des communications ou étudient les positions radars. Les Suédois et les Britanniques ont aussi montré une grande activité de renseignements avec des avions actifs à proximité de la mer Baltique ou de la mer Noire. La France fait aussi du renseignement, ne serait-ce qu’en Méditerranée avec des bâtiments de la Marine nationale susceptibles de rapporter des mouvements de flottes.

À qui profite cette partie de poker menteur ?

Les deux camps cherchent à influencer l’opinion publique, mais celui qui est à l’initiative sur le terrain, c’est Vladimir Poutine. Il dispose d’environ 175 000 hommes positionnés autour de l’Ukraine. Certes, cela ne suffit pas pour envahir la totalité du territoire ukrainien, mais il peut envisager d’autres options militaires. Il pourrait décider par exemple de sécuriser l’annexion des Républiques séparatistes ou bien envahir la ville de Marioupol sur la mer d’Azov. D’autant plus que sur ces 175 000 soldats, on trouve une part importante de réservistes, peu entrainés qui pourraient être très utiles afin de sécuriser un territoire après une invasion. Des soldats viennent aussi de Tchétchénie sont aussi disponibles. Ces forces sont pertinentes au regard d’un scenario de prise d’un territoire.

Une nouvelle fois ce jeudi, Joe Biden évoque le risque « très élevé » d’une invasion russe en Ukraine et parle même d’une attaque possible « dans les prochains jours ». Ce n’est pas la première fois que le président américain tient un tel discours alarmiste. Comment analyser sa stratégie ?

Joe Biden parle fort, mais les États-Unis ont été très clairs : même pour aller sauver des citoyens qui seraient bloqués dans l’ambassade américaine à Kiev, ils n’enverraient pas de troupes. C’est un signal ambivalent envoyé à la Russie. Les Américains misent sur les sanctions économiques, mais force est de constater que ni les menaces de sanctions, ni les sanctions mises en place depuis 2014 n’ont empêché les actions russes à proximité de l’Ukraine. In fine, la liberté d’action et de manœuvre de Joe Biden reste donc particulièrement limitée à partir du moment où il décide de ne pas s’engager militairement en Ukraine.

