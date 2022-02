Un eurodéputé bulgare fait un salut nazi dans l'hémicycle du Parlement européen

C’est un geste grave qui pourrait lui valoir une sanction du Parlement européen : un eurodéputé bulgare a fait le salut nazi mercredi soir alors qu’il quittait l’hémicycle en fin de séance plénière. Quelques instants auparavant Angel Dzhambazki avait critiqué la décision de la Cour de justice européenne autorisant un mécanisme de sanction financière à l’encontre des pays ne respectant les normes juridiques de l’Union.

Avec notre envoyé spécial à Strasbourg, Daniel Vallot

Les images ne durent que quelques secondes mais elles ne laissent aucune place au doute. Alors qu’il remonte les marche de l’hémicycle pour en sortir, l’eurodéputé bulgare se retourne et tend le bras devant lui, adressant un salut nazi à l’assemblée européenne.

🔴 Vague d'indignation et demandes de sanction à l'encontre d'un député européen nationaliste bulgare qui a fait hier un salut nazi en plein hémicycle au parlement européen à Strasbourgpic.twitter.com/J5OHOewV6H — François Beaudonnet (@BeaudonnetTV) February 17, 2022

Angel Djambaski appartient au groupe de droite eurosceptique des Conservateurs et Réformateurs européens. Quelques instants avant son geste, il s’était emporté contre une décision de la justice européenne ouvrant la voie à des sanctions financières conter la Pologne et la Hongrie. « Nous ne vous permettrons jamais de nous dicter ce que nous devons dire et ce que nous devons faire », a-t-il notamment déclaré. « Vive la Bulgarie, la Hongrie et l'Europe des États nations ».

« Un salut fasciste dans le Parlement européen est inacceptable », a réagi sur les réseaux sociaux sa présidente Roberta Metsola. « Ce geste fait partie du chapitre le plus sombre de notre histoire et doit y rester ».

Des sanctions pourraient être prises contre l’eurodéputé bulgare. Selon le règlement intérieur de l’europarlement, les députés doivent s’abstenir de tout « comportement déplacé » et de « tout propos offensant » dans l’enceinte de l’institution.

