À la Une: les pays des Balkans occidentaux appellent leurs citoyens à quitter l’Ukraine

Après les États-Unis et les pays membres de l’Union européenne, les États d’Europe du Sud-Est réagissent à leur tour. Craignant une invasion russe en Ukraine, la plupart ont demandé à leurs ressortissants de quitter au plus vite la région et de se signaler auprès des autorités en cas de voyage prévu dans les prochaines semaines. Ceux qui vivent sur place, à l’instar des 5 000 Albanais établis dans la région d’Odessa, se tiennent prêts à tous risques de dérapage, même s’ils affirment ne pas craindre la guerre.

La perspective d’un conflit en Ukraine fait aussi redouter pénurie et hausse des prix dans des Balkans très dépendants du gaz russe. Au Kosovo, le gouvernement a décidé de doubler les tarifs de l’électricité pour les ménages qui consomment le plus. Une décision qui survient alors que le pays traverse cet hiver, de l'aveu même de ses dirigeants, sa pire crise de l’énergie depuis l'indépendance, déclarée le 17 février 2008.

Selon le média d’investigation Balkan Insight, 26 femmes de Serbie sont toujours bloquées avec leurs enfants dans des camps en Syrie, attendant en vain de pouvoir rentrer dans leur pays. Mais les autorités de Belgrade ne semblent pas pressées de les rapatrier, malgré les demandes de leur famille et les mauvais traitements que ces détenues signalent.

Croatie : l'euro et les nomades digitaux

Le 1er janvier 2023, la Croatie entrera dans la zone euro. Le concours lancé par Banque nationale pour réaliser le design des futures pièces de monnaie a viré au fiasco. Le créateur de la future pièce de 1 euro, frappée de l’image d’une martre, le petit mammifère qui donne son nom à l’actuelle monnaie croate, a été accusé de plagiat. Le symbole reste également associé au régime oustachi pro-nazi. Une pétition citoyenne a même été lancée, qui propose de remplacer la martre de la discorde par un dalmatien.

L’activité touristique est l’une des principales ressources économiques de la Croatie. Mais avec la pandémie, le secteur est en berne. Pour pallier la baisse des revenus, le pays a adopté une nouvelle loi pour attirer les riches nomades digitaux. Le texte facilite les démarches pour venir s’installer en Croatie, à condition de pouvoir justifier d’un revenu mensuel au moins égal à 2 250 euros ou disposer de 27 000 euros sur son compte en banque. Une fausse bonne idée pour de nombreux chercheurs et syndicats, alors que le pays se vide de ses forces vives et ne fait rien pour les convaincre de rester.

La Serbie entre en campagne électorale

Le 3 avril prochain, les électeurs de Serbie et de Hongrie se rendront le même jour aux urnes, une échéance que le Premier ministre Viktor Orbán et le président Aleksandar Vučić préparent main dans la main. Les deux hommes, vivement critiqués pour leurs dérives autoritaires, s’appuient sur l’importante minorité hongroise de Voïvodine, qui vote dans les deux pays, pour se soutenir mutuellement.

Plus de vingt ans après la chute du régime de Milošević, les listes électorales de Serbie ne sont toujours pas fiables. Dans de nombreuses municipalités, le nombre d’électeurs serait ainsi bien supérieur à celui du nombre réel d’habitants. Preuves à l’appui, l’opposition accuse le Parti progressiste serbe (SNS), la formation qui domine la vie politique depuis 2012, d’avoir inscrit sur les listes de nouveaux résidents dans la capitale Belgrade...

La menace de l'extrême-droite

En Serbie, les autorités se focalisent depuis une décennie sur une stratégie nationale contre la menace islamiste. Or, selon une étude récente du Centre de politique de sécurité de Belgrade et du Comité Helsinki pour les droits de l’homme en Serbie, ce sont les mouvements d’extrême-droite qui font aujourd’hui peser le plus de risques sur la sécurité du pays.

Le 12 février, des groupuscules de l’extrême-droite européenne se sont réunis à Sofia pour commémorer l’anniversaire de la mort du général Hristo Lukov, principal artisan de l'Holocauste en Bulgarie. Interdite à plusieurs reprises par la municipalité de Sofia, la « Marche de Lukov » a rassemblé environ 400 participants malgré la pandémie. Face à eux, des rassemblements antifascistes ont également été organisés.

Au Kosovo, l'affaire du projet de rénovation de la maison de Xhafer Deva, un ancien collaborateur nazi, suscite de vives réactions. Outre les réactions courroucées, qui dépassent les frontières du pays, une bataille d'éditorialistes a aussi lieu dans la presse locale.

