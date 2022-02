Covid-19: plusieurs pays européens lèvent la plupart de leurs restrictions sanitaires

Plusieurs pays européens lèvent successivement la plupart de leurs restrictions anti-Covid. Le gouvernement portugais a annoncé ce jeudi 17 février qu'il ne sera bientôt plus nécessaire de présenter un passe sanitaire pour pouvoir séjourner dans les hôtels ou un test négatif pour entrer dans les boîtes de nuit. Le Portugal emboîte ainsi le pas à d'autres pays comme l'Autriche ou la Suisse.

Publicité Lire la suite

Depuis ce jeudi, les Suisses peuvent de nouveau entrer dans un magasin ou un restaurant sans porter de masque, ni présenter un certificat Covid. Les autorités fédérales parlent d'une normalisation rapide de la vie sociale, alors que presque 70% de la population est entièrement vaccinée.

Une normalisation qui se profile également en Autriche où la vaccination est devenue obligatoire. Mais à partir du 5 mars, plus besoin du passe vaccinal pour les sorties culturelles ou gastronomiques. Le ministre de la Santé Wolfgang Mückstein a évoqué « un changement de paradigme » grâce au variant Omicron, tout en appelant à rester « flexible » face à un virus imprévisible.

L'Allemagne aussi assouplira ses restrictions anti-Covid d'ici le 20 mars et ce malgré plus de 200 000 nouvelles contaminations par jour. Mais « le point culminant de la vague Omicron est dépassé », veut croire le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach. Le port du masque restera toutefois obligatoire dans les transports en commun et les espaces clos car selon le chancelier Olaf Scholz, « la pandémie n'est pas encore terminée ».

Pas encore de date arrêtée au Portugal

C'est aussi l'avis du gouvernement portugais qui a annoncé ce jeudi la levée de la plupart des restrictions, mais sans préciser de date. La présentation du certificat Covid numérique - l'équivalent européen du passe sanitaire français - ne sera plus obligatoire pour rentrer dans les restaurants, hôtels ou lieux culturels. Ce certificat sera toujours exigé pour entrer dans le pays par voie aérienne, maritime ou terrestre. Un test négatif ne sera pas non plus demandé pour assister à de grands événements publics ou pour entrer dans les stades de sport, bars et boîtes de nuit.

Les autorités portugaises prévoient l'abandon de toutes les restrictions anti-Covid uniquement si le pays passe sous la barre des 20 morts pour 100 000 habitants. Pour l'instant, « nous en sommes encore loin », a déclaré la porte-parole du gouvernent.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne