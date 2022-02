Royaume-Uni: les enseignants vent debout contre une circulaire du ministère de l'Éducation

Une circulaire du ministère de l’Éducation britannique fait enrager les enseignants. Publié ce jeudi, le texte leur enjoint de respecter l’impartialité politique dans les salles de classe. Une directive jugée inutile et insultante par la communauté éducative, qui intervient après qu’une classe de primaire a écrit au Premier ministre pour le critiquer sur ses mensonges.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Il préfère rester anonyme mais cet enseignant d’informatique et d’éducation aux médias ne voit pas ce que la circulaire apporte de nouveau. « C’est quelque chose que nous, les enseignants, faisons depuis longtemps. La loi nous impose d’être apolitique, explique-t-il. On s’efforce d’être neutres et équilibrés, nous ne voulons pas imposer nos idées aux élèves ; nous voulons qu’ils apprennent à former leur propre opinion ».

La circulaire recommande la prudence autour de sujets comme le conflit israélo-palestinien ou le dérèglement climatique. Retraité, Peter Bone a enseigné l’éducation civique et sexuelle pendant plus de trente ans. « Ici à Nottingham nous avons un centre éducatif sur l’Holocauste, où j’emmenais mes quatrièmes tous les ans. Bien sûr, certains parents craignaient que ce soit de la propagande pour Israël. Il fallait les rassurer, leur montrer que ce n’était pas le cas. Tout est une question de dialogue ! », affirme le retraité.

Pour lui, la circulaire ne sert qu’à détourner l’attention d’un gouvernement en chute dans les sondages. Niamh Sweeney, du syndicat d’enseignants NEU, s’inquiète pour l’image de l’Éducation. « Je crains que certains pensent que les enseignants ne sont pas déjà impartiaux, ou que certaines personnes n’osent plus parler de thèmes pourtant importants pour les jeunes, comme le changement climatique ».

Plutôt que des recommandations, la communauté enseignante réclame plus de moyens.

