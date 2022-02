Crise en Ukraine: des vidéos anti-datées sèment le trouble sur les intentions des prorusses

En Ukraine, les chefs des « républiques » sécessionnistes prorusses de Donetsk et Lougansk ont publié hier, vendredi, des vidéos sur lesquelles ils demandent l’évacuation d’une partie de la population. Ils motivent leur décision par des provocations qui seraient perpétrées depuis 24 heures par la partie ukrainienne. Mais les métadonnées de ces vidéos montrent qu’elles ont été enregistrées le 16, soit avant le début des prétendues provocations ukrainiennes.

Avec notre correspondant dans la région, Régis Genté

C’est un élément de preuve, très important, qui tend à prouver que la montée de tension est fabriquée par le côté russe.

La vidéo dans laquelle le leader séparatiste pro-russe de la République populaire de Donetsk Denis Pouchiline annonce une évacuation des civils face à la menace ukrainienne "aujourd'hui, le 18 février", a été filmée le 16, selon les métadonnées (H/T @kromark) pic.twitter.com/3oQgRdo7QP — Philippe Berry (@ptiberry) February 18, 2022

En publiant leurs vidéos sur Telegram, une chaîne de messagerie très employée dans l’espace russophone, les équipes de Denis Pouchiline et de Léonid Pasechnik, respectivement chefs des dites « républiques populaires » de Donetsk et de Lougansk, ont oublié que les fichiers étaient porteurs de métadonnées. Et notamment de la date de création de fichier, sous le format de vidéo « MP4 » en l’occurrence.

Or, les « propriétés » desdits fichiers indiquent qu’ils ont été créé le 16 février, soit mardi dernier. Selon Louis Pétiniaud, chercheur au centre Geode, spécialiste du cyberespace post-soviétique, tout confirme que ces métadonnées sont bien réelles. « Ces métadonnées sont relativement fiables, dans le sens où on pourrait les modifier, mais rien ne permet de penser que ce soit le cas… Et d’autant plus qu’effectivement, Telegram est la seule, ou une des seules applications, qui permettent de garder ce genre de métadonnées sur la date de création », explique-t-il.

Une erreur d’amateur donc. Tandis que la reprise des tirs le long de la ligne de contact entre le Donbass « sécessionniste » et le reste de l’Ukraine date essentiellement du 17, de jeudi donc.

