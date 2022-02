Crise ukrainienne: l'Occident fait front commun face à la Russie à la Conférence de Munich

Les tensions entre la Russie et l'Ukraine figurent cette année sans surprise au menu de la conférence sur la sécurité de Munich, qui réunit chaque année les principaux responsables de la diplomatie mondiale. Elle a ouvert ses travaux hier vendredi alors que la situation dans l'est de l'Ukraine est particulièrement explosive.

Les discours et les entretiens se succèdent à la tribune de la conférence sur la sécurité de Munich et la même fermeté est affichée à l'égard de la Russie, absente du forum pour la première fois depuis trente ans, tout en appelant Moscou au dialogue.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré samedi avoir adressé une lettre au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov pour engager un dialogue au sein du Conseil Otan-Russie afin d'éviter un conflit en Ukraine. Il s'est aussi inquiété de n'avoir observé aucun signe de retrait russe des frontières de l'Ukraine. « Nous sommes extrêmement inquiets parce que nous voyons que (les troupes russes) continuent de se renforcer, continuent de se préparer. Et nous n'avons jamais vu en Europe depuis la fin de la Guerre froide une telle concentration de troupes prêtes au combat », a-t-il déclaré.

Comme attendu, Kamala Harris, la vice-présidente Américaine, a réitéré la position très ferme que l’on a entendue des États-Unis, à la fois dans la voix d’Antony Bliken, mais aussi de Joe Biden. La vice-présidente américaine Kamala Harris a menacé d'un renforcement des forces de l'Otan dans l'Est de l'Europe en cas d'attaque de l'Ukraine par la Russie, en plus de sanctions économiques « sévères et rapides » contre Moscou. « Nous ne nous arrêterons pas aux mesures économiques. Nous renforcerons encore nos alliés de l'Otan sur le flanc oriental », a-t-elle déclaré dans son discours à la Conférence sur la sécurité de Munich.

Même ton de la part de la présidente de la Commission européenne et du chancelier allemand. La Russie cherche à « réécrire les règles de l'ordre international », a accusé Ursula von der Leyen, tandis que son compatriote Olaf Scholz déclarait « ridicules » les accusations russes de « génocide » au Donbass.

Zelensky attendu ce samedi après-midi + réunion informelle du G7

Tour à tour, depuis hier, les Occidentaux présents à la conférence sur la sécurité à Munich, ont pris la parole pour afficher leur unité, leur résolution en cas d’attaque russe contre l’Ukraine et aussi en appelant à une désescalade et à une ouverture du dialogue, rapporte notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Munich dans l'après-midi. Il y prendra la parole et appellera l’Occident à un soutien encore plus ferme en faveur de l’Ukraine et aura des entretiens bilatéraux avec plusieurs dirigeants. Kiev se « prépare à tous les scénarios possibles », a déclaré ce samedi son chef de la diplomatie Dmytro Kouleba.

L'Allemagne, qui préside actuellement le G7, organise également ce samedi après-midi à Munich -en marge de la conférence sur la sécurité- une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Il s'agit encore une fois d'afficher l'unité des Occidentaux sur ces tensions.

Vendredi, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, qui a pris la parole avec son homologue allemand a réitéré la position ferme des États-Unis, évoquant les provocations de la Russie, un scénario qui consiste à mettre en place de fausses provocations, pour à l’arrivée trouver un prétexte pour pouvoir agresser l’Ukraine.

En ouvrant la conférence hier, le secrétaire général des Nations unies António Guterres a estimé qu’il serait catastrophique que la crise entre la Russie et l’Ukraine ne dégénère en guerre. Puis, Annalena Baerbock, la cheffe de la diplomatie allemande, a parlé d’une menace inacceptable et estimé que cette crise n’était pas une crise ukrainienne, mais une crise russe, en appelant, elle aussi, au dialogue. On a également pu voir le maire de Kiev, Vitali Klitschko, faire un appel très vibrant en faveur de la solidarité et du soutien des Occidentaux.

