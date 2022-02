Le passage de la tempête Eunice sur le nord de l'Europe a fait au moins neuf morts

Des centaines de vols, de trains et de ferries annulés dans tout le nord-ouest de l'Europe. Près de 48 heures après Dudley, la tempête Eunice a déferlé sur le continent. Elle a fait au moins 9 morts.

Formée en Irlande, la tempête est passée vendredi au-dessus d'une partie du Royaume-Uni puis du nord de la France, du Bénélux avant de poursuivre sa route vers le Danemark et l'Allemagne, dont un gros tiers nord a été placé en alerte rouge jusqu'à samedi matin.

Sur la télévision britannique, les images sont impressionnantes : des arbres déracinés, des toitures arrachées et sur les côtes des vagues de plusieurs mètres de haut. Le vent a soufflé par exemple à près de 200 km/h sur l’île de Wight, un record.

À Londres, capitale déserte vendredi, une femme a été tuée par la chute d’un arbre. Un homme a lui perdu la vie dans sa voiture à Liverpool. L’alerte rouge avait été déclenchée par les services météo dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles. Des millions de Britanniques ont été priés de rester chez eux.

Huit blessés graves en France

La tempête Eunice s'est ensuite dirigée vers le nord de l’Europe et a fait quatre morts aux Pays-Bas et trois autres en Irlande, en Allemagne et en Belgique. En France, au moins 8 personnes ont été gravement blessées dans des accidents de la route liés au vent ou à la chute de matériaux. Des vagues dépassant parfois neuf mètres ont été enregistrées en Bretagne (ouest) ainsi que des rafales de vent atteignant localement 176 km/h au cap Gris-Nez (nord).

Environ 75 000 foyers restaient privés d'électricité samedi à 8h00 dans le Nord et le Pas-de-Calais après le passage de la tempête, a annoncé Enedis dans un communiqué ce samedi matin.

Transports très perturbés

Aux Pays-Bas, les dégâts sur les installations de la ligne ferroviaire internationale Thalys (qui relie Paris, Bruxelles, Amsterdam et Cologne), interdisaient tout trafic ce samedi matin. « L'ensemble du réseau néerlandais » a été touché, a indiqué à l'AFP un porte-parole de Thalys. Seuls fonctionnaient les trains Paris-Bruxelle mais le service complet devrait toutefois être rétabli en début d'après-midi, a-t-il précisé.

Le trafic a été fortement perturbé vendredi sur tout le nord du continent. Plus de 400 vols ont été annulés dans les aéroports britanniques, plus de 200 avions sont restés au sol au départ d’Amsterdam. Le trafic des ferries transManche a été interrompu. Au Danemark et en Belgique les trains vont rouler au ralenti. La SNCF en France annonce des perturbations sur ses lignes régionales.

De fortes rafales encore attendues ce samedi sur les côtes allemandes où la tempête suit sa route.

(et avec AFP)

