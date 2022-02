Russie: les évacués du Donbass arrivent à Rostov, des convois militaires en sens inverse

Des évacués de Donetsk à Rostov-sur-le-Don de l'autre côté de la frontière russe, le 19 février 2022. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les premiers évacués du Donbass sont arrivés dans la région de Rostov-sur-le-Don, région du sud de la Russie, frontalière de l'Ukraine. Face à l'afflux de femmes et d'enfants en provenance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, l'état d'urgence y a été déclaré. Il y règne une atmosphère étrange, entre vacanciers scolaires et ambiance de pré-conflit.