Tourisme en Italie: les conséquences du Covid-19 continuent de se faire sentir

Des touristes non loin de la fontaine de Trevi, à Rome, en août 2021.

À Rome, le secteur de l'hôtellerie est durement touché par l'absence de touristes. C'est ce que met en avant une étude du syndicat de patrons Unindustria et la Chambre de commerce de la capitale.

Les chiffres sont impressionnants : entre 2019 et 2021, la fréquentation des structures d'hébergement dans la capitale italienne a chuté de plus de 85%, passant de plus de 19 millions de touristes avant la crise sanitaire, à – à peine – trois millions l'an passé.

D'après la mairie de Rome, environ un tiers des 1 200 hôtels de la ville sont fermés, et ceux qui sont ouverts ne tournent qu'à 30% de leurs capacités, contre 60% à Paris ou Londres.

Des chiffres sous-estimés, selon Walter Pecorano, président de la fédération hôtelière de la région du Latium. Il estime pour sa part que la moitié des établissements sont fermés, et même qu'une majorité d'entre eux risque de ne jamais rouvrir.

La reprise s'annonce également compliquée en raison des règles sanitaires en vigueur en Italie, notamment l'instauration du passe vaccinal dans les hôtels.

Autre problème, qui risque de priver Rome de certains de ses touristes : les vaccins russes et chinois ne sont pas reconnus dans l'Union européenne. Une situation que déplorent les hôteliers italiens, inquiets malgré l'aide de 181 millions d'euros qu'ils ont perçue en fin d'année dernière.

Ces chiffres catastrophiques fragilisent un secteur touché de plein fouet par la concurrence de AirBnB et des loueurs de chambres non déclarées. Pour Water Pecorano, au cours des trois années précédant la pandémie, les diverses structures illégales avaient réduit le chiffre d'affaires des hôteliers de 30%.

