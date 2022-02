Crise ukrainienne: l'OSCE s'inquiète d'une hausse des combats, mobilisation générale à Donetsk et Lougansk

Pas de baisse de la tension dans l'Est de l'Ukraine, au contraire. Selon l'OSCE, les violations du cessez-le-feu ont connu ces dernières heures une « augmentation spectaculaire ». Ce samedi matin, les chef séparatistes prorusses des régions de Donetsk et Lougansk proclament la « mobilisation générale » et Kiev annonce qu'un de ses soldats a été tué.

Les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses continuent de s'accuser des violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Des tirs qui ont fait au moins un mort, un soldat ukrainien tué par un éclat d'obus, annonce Kiev. Les forces armées ukrainiennes affirment cependant, dans un communiqué, qu'elles « poursuivent leur mission de repousser l'agression armée de la Russie » alors que Moscou nie formellement être mêlé au conflit.

Zelensky va à Munich

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs maintenu sa participation à la conférence sur la sécurité à Munich. La situation dans l'Est du pays « reste pleinement sous contrôle », selon la présidence ukrainienne, ajoutant que les plans de M. Zelensky n'avaient pas changé. Hier soir pourtant le président Biden, dans une conférence de presse consacrée à la situation en Ukraine, avait prévenu son homologue ukrainien qu'un déplacement à l'étranger « pourrait ne pas être (...) l'option la plus sage » en ce moment. Le président ukrainien rencontrera à Munich le Premier ministre britannique Boris Johnson, le chancelier allemand Olaf Scholz et la vice-présidente américaine Kamala Harris, selon la présidence.

Mobilisation générale décrétée à Donetsk et Lougansk

Plus tôt ce matin, les dirigeants des « républiques » séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lougansk, en guerre contre l'Ukraine, ont proclamé la « mobilisation générale ».

« J'appelle mes concitoyens réservistes à se présenter aux bureaux de conscription militaire. Aujourd'hui, j'ai signé le décret de mobilisation générale », a annoncé Denis Pouchiline dans une déclaration vidéo.

Il a été suivi de quelques minutes par le chef séparatiste de la région séparatiste de Lougansk. « Je décrète la mobilisation générale sur le territoire de la République populaire de Lougansk », proclame le décret signé par Léonid Passetchnik.

Inquiétude de l'OSCE

Ces nouvelles annonces interviennent au moment où les observateurs de l'OSCE font état d'une « augmentation spectaculaire » de la violence sur la ligne de front entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie. Depuis trois jours, des centaines de tirs de mortier et d’artillerie ont été échangés entre l’armée ukrainienne et les séparatistes dans le Donbass. Selon les observateurs de l'OSCE, le nombre d'incidents armés sur la ligne de front est désormais identique à celui d'avant juillet 2020, date à laquelle avait été conclu un accord pour renforcer le cessez-le-feu.

L'OSCE, qui tient un décompte précis de toutes les escarmouches entre parties prenantes au conflit, « appelle les parties à adhérer strictement à tous les engagements qu'elles ont pris, à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les tensions et à travailler à une désescalade immédiate pour les biens des civils innocents des deux côtés de la ligne de front, qui continuent à souffrir à cause de ce conflit », dans un communiqué. Organisation internationale dont font partie la Russie et les Etats-Unis, l'OSCE a déployé une mission d'observation en Ukraine en 2014, après l'annexion de la Crimée par Moscou et le début du conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Ce conflit a fait plus de 14.000 morts.

Toute la journée, vendredi, les belligérants dans l'est de l'Ukraine se sont accusés de violer la trêve et d'user d'armes lourdes. Les dirigeants séparatistes de la région de Donetsk et de Lougansk ont entrepris une évacuation des civils vers la Russie - mais pas des « hommes capables de tenir une arme ». Et le président russe a ordonné le versement de 10.000 roubles (environ 114 euros) à chaque personne partant de ces zones. Les chaînes de télévision russes montraient des images d'évacuations d'enfants rassemblés dans la cour de leur orphelinat.

Manoeuvres russes sous supervision de Vladimir Poutine

Une inquiétude d'autant plus vive ce samedi matin que les forces stratégiques russes procèdent ce samedi à des manœuvres. Moscou annonce notamment des tirs de missiles balistiques et de missiles de croisière, sous la supervision personnelle de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine assiste très souvent aux exercices d’envergure des forces russes, il n’y a donc là rien d’exceptionnel, rappelle notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. En revanche, le contexte est particulier. Selon le ministère de la Défense russe, ces manoeuvres visent à tester l’état de préparation des forces impliquées et la fiabilité des armes stratégiques nucléaires et non nucléaires.

Peut-on soupçonner la Russie d’utiliser ce prétexte pour attaquer ? En tous les cas la Russie s’en défend. Selon le porte-parole du Kremlin, il s’agit d’un entraînement régulier qui a été précédé de notifications faites à divers pays à travers des canaux multiples. Mais malgré ces propos rassurants, l’inquiétude demeure au vu des troupes mobilisées. Il s’agit en effet de contingents entourant l’Ukraine, des forces du district militaire Sud, des forces aérospatiales, des forces stratégiques et des flottes du Nord et de la mer Noire.

