Reportage

Ukraine: la population s'entraîne à se battre près de la frontière biélorusse

Audio 01:13

À Slavoutich, une salle de cours de préparation au combat, ce samedi 19 février 2022. © Boris Vichith/RFI

Texte par : Anastasia Becchio | Boris Vichith 4 mn

Le risque d'escalade demeure élevé, dans l'est de l'Ukraine, mais aussi aux frontières nord où l'armée russe doit en principe terminer, ce dimanche 20 février, ses manœuvres conjointes en Biélorussie. Population et élus s'y forment au maniement des armes, à l'approche d'un possible conflit.